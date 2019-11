Silvio Romero recibió una fecha de suspensión en la Copa Argentina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó con un partido de suspensión en la Copa Argentina a Silvio Romero, de Independiente, por sus dichos contra el arbitraje de Néstor Pitana en la eliminación del Rojo a manos de Lanús, por los cuartos de final.



El Tribunal sancionó con un partido al delantero por "términos descomedidos".



Romero señaló en declaraciones a la televisión post derrota de 2-0 en Rosario: "Hoy claramente fuimos perjudicados. En el primer gol, Sand parte adelantado y después hay un clarísimo penal, y el árbitro nos habla con soberbia y el juez de línea también. Así no se puede, viejo".



"Nosotros podemos jugar mal y tenemos que mejorar, pero es un poquito de todo. Es un claro penal. Ponele que Pitana no lo vea, ¿el juez de línea dónde está mirando? Tiene que estar mirando para la cancha, fue en sus narices. Y nos dicen 'vos primero hacé un gol'... ¡No! Vos primero hacé tu trabajo, cobrá lo que tenés que cobrar, y después nosotros nos vamos a encargar de lo que nos tenemos que encargar. Hay que hacer autocrítica todos", agregó Romero.



Por esa declaración, el jugador no podrá disputar un partido de la próxima edición de la Copa Argentina en 2020.