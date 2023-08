Hace unas semanas, en el boletín oficial de la Municipalidad de Angaco salió el nombramiento de 28 trabajadores. El problema es que el pase a planta permanente fue el pasado 9 de junio, lo cual según la Ley de Fin de Mandato es ilegal. Teniendo en cuenta esta situación, el intendente actual Carlos Maza Peze, envió al Concejo Deliberante una modificación del presupuesto para pagar los salarios, cuestión que no fue aprobada por los concejales por “no saber de dónde salieron esos trabajadores en planta”. De igual manera la gestión pagó los sueldos de estos empleados municipales, pero los ediles aclararon que, hasta no conocer de manera transparente cómo fue el traspaso a planta, no aprobarán el pago. El intendente electo, José Castro, manifestó que espera que el Concejo lleve la situación a la Justicia, pero que si no se soluciona de manera judicial el pase, seguramente todas estas personas vuelvan a ser contratados.

La Ley de Fin de Mandato establece que, nueve meses antes de que termine el mandato, el Ejecutivo municipal no puede sumar personas a la planta permanente. Sin embargo, Maza Peze sumó a estas 28 personas el 9 de junio, tres meses después. Según indicó el presidente del Concejo Deliberante, Claudio Palacios, nunca llegó ni un informe de este pase, por lo que no estaban enterados. Luego de que el mandatario municipal solicitara una ampliación de presupuesto para pagar los salarios, dado que no están aprobados los presupuestos ni del 2022 ni del 2023, los ediles se lo denegaron por la presencia de estos empleados en planta.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Solicitaron una modificación para pagar el mes de julio y nosotros pedimos informe de todas las plantas permanentes para poder pagarlas. Ahí nos figuran 28 plantas permanentes que nosotros desconocemos, porque no sabemos cómo están generadas. No sabemos que ha hecho el intendente, cómo metió gente, porque al Concejo no ha llegado ninguna información”, planteó Palacios.

En este marco, fuentes gubernamentales indicaron que pagaron los salarios de estos 28 trabajadores “con el mismo monto del 2022, así como se hizo con el mismo monto del 2021”, debido a que nunca trataron los presupuestos.

De este modo, de acá a que termine el mandato de Maza Peze, el próximo 10 de diciembre, si no hay una aclaración por parte del Ejecutivo del procedimiento a través del cual se incorporaron a las personas, el pago de sus sueldos dependerá exclusivamente del intendente.

Castro, por su parte, confirmó que él entiende que esta situación es completamente ilegal, pero que espera que los concejales cumplan con ir a la Justicia, dado que ya le manifestaron que lo harán. Si al momento de su asunción no está aclarado el contexto en el cual se hizo el pase, seguramente los trabajadores volverán a ser contratados.

“Hay que ver de acá a diciembre qué decisión toma la Justicia al respecto. Analizando la legislación vigente, creo que no queda otra opción que reconocer que debe darse un paso atrás. En este contexto, planta no han sido nunca. Cuando vos hacés algo fuera de la ley, no se cumple nada. En realidad son contratados, hay que hacer la contratación nuevamente y darles el alta en AFIP”, indicó el jefe comunal electo.

De esta manera, el destino de las personas que Maza Peze sumó a planta permanente es incierto, porque depende en principio de lo que hará el intendente electo Castro. O, en su defecto, si se va a la Justicia, qué decidirá la misma.

Publicidad

La posición de UPCN

Enrique Funes, secretario de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), explicó que aún no puede darse una posición, debido a que todavía el futuro de los trabajadores no está definido. “Todo puede ser o no”, manifestó.