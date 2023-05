El intendente electo de Angaco, José Castro, pasó por el Café de la Política y habló sobre la transición que comenzará en el departamento, luego de que el actual jefe comunal, Carlos Maza Peze, perdiera en su reelección. En este sentido, manifestó que espera que el intendente sea respetuoso con la ley y que no incorpore nuevas personas al personal de planta permanente.

Castro dijo estar en vilo por las decisiones que tome Maza Peze en los últimos meses desde el punto de vista presupuestado. Sobre todo, porque la ley de mandato final no le permite incorporar gente en los últimos nueve meses antes de que culmine su gestión.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Angaco, por ser un departamento de tercera categoría se rige por la ley provincial 430- P, por lo cual a partir de la ley de final de mandato, no se puede hacer incorporaciones a planta permanente durante el período de nueve meses anterior a que termine la gestión. Esperemos que sea respetuoso de la ley y que no sume gente en estos últimos meses”, planteó.

En este sentido, el intendente angaquero electo aseguró que, durante su próxima gestión, que comenzará el próximo 10 de diciembre, aspirará a mejorar las condiciones de los trabajadores municipales.

“Nosotros llevamos a nuestros trabajadores de planta permanente a cobrar más del 82% móvil. Siempre aspiramos a que tengan mejores condiciones de las que tienen. Ese es nuestro objetivo”, manifestó.

¿Transición?

Conforme dijo Castro, no cree que haya una transición limpia y ordenada, ya que según piensa, no Maza Peze no acepta los cronogramos electorales.