Sin sacar agua de los diques, el riego de invierno será solo con perforaciones

Que los diques sanjuaninos se recuperen de la temporada 2021-2022 costará posiblemente años, debido a la crudeza de la sequía. Para no terminar de sacar toda el agua, las autoridades tomaron la drástica decisión de no usar las reservas para el riego agrícola entre abril y agosto. En un principio, se pensó que durante esos meses no iba a ser posible regar las chacras que no tuvieran perforaciones privadas, pero apareció una alternativa que si bien es de difícil implementación, está dando resultados.

Desde la última semana de abril, Hidráulica empezó a regar solo chacras y utilizando perforaciones públicas. Son los pozos ubicados sobre los canales que servían como un sistema de apoyo para complementar lo que aportaban los tres embalses de la provincia. El caudal que pueden extraer de todas las perforaciones a la vez es mucho menor a lo que se extraía de los diques, que eran 36.000 litros por segundo, pero además no se pueden encender todas las bombas a la vez.

Esto obligó a que implementen un sistema muy distinto al habitual para poder mantener el riego de los cultivos de invierno, entre un 2 y un 3% del total, extrayendo la cantidad para llegar a las hectáreas en producción, pero no más. Al contrario del riego habitual en la provincia, que extrae una gran cantidad de agua de los diques y la manda de forma equitativa a todas las fincas sin distinguir quiénes están produciendo, el plan de Hidráulica es distribuir solo a aquellos que lo necesitan.

Para eso lo primero que hicieron fue un relevamiento de los productores que tienen cultivos de invierno, explicó Ramiro Cascón, secretario del Agua y quien se hizo cargo de dirigir Hidráulica tras la renuncia del anterior presidente. "Pedimos colaboración a Juntas de Riego y las cámaras de chacareros e inspectores técnicos para saber dónde y quiénes están produciendo y hacer un cronograma", detalló en diálogo con DIARIO HUARPE.

Con estos datos ubicaron cuáles son los ramales en los que hacía falta agua y en qué fincas, lo que dio un resultado de cerca de 2.000 a 3.000 hectáreas. Así, Hidráulica no tendrá que enviar agua para las más de 100.000 y solo destinará recurso para aquellas que están produciendo alimentos en invierno.

Tras esto surgió otro desafío, explicó Cascón, ya que la red de canales no está preparada para conducir poco caudal y el agua de las perforaciones no puede llenar al mismo nivel estos conductos, porque es mucho menor el caudal. Para que funcione este riego debieron elegir un canal principal, generar tapones para que se llene y llegue al nivel de los secundarios y los ramales y pueda conducir hasta las fincas. De esta forma imitan un modelo que proponen muchos para renovar el sistema de regadío sanjuanino: canales con compuertas frontales para que se formen reservorios usando menos cantidad de agua para llegar a todas las fincas.

"Iniciamos con la batería de pozos de Zonda, distribuyendo agua para la zona de Quinto Cuarte y el resto de Pocito, con buenos resultados", explicó el funcionario. La prueba piloto permitió que un sector del departamento del sur que tenía verduras pudiera cosechar con éxito. Luego siguieron con el canal Norte, que lleva agua a Albardón, San Martín, Caucete y 25 de Mayo, con la misma metodología de activar pozos, tapar el final del tramo del canal para que se llenen los principales y secundarios y esto permita regar a los finqueros.

El siguiente paso es hacer este mismo proceso con los otros canales principales y secundarios hasta terminar de regar las hectáreas relevadas. Cascón no descartó que durante los próximos días más productores se sumen a los que recibirán agua de esta manera.

Aun así, el uso durante la temporada será extremadamente racionalizado. Aquellas fincas que tengan perforaciones privadas no tendrán turnos con este sistema, por ejemplo. "Estamos en una situación que nos obliga a todos a poner nuestra mejor voluntad para salir adelante. En principio estamos contentos porque estamos dando solución a las demandas ante la situación que se presenta", aseguró el funcionario.

Por qué no activar todos las perforaciones en simultáneo

El sistema de riego a demanda que está implementando San Juan fue una solución creativa de los profesionales y finqueros que surgió de la urgencia de la temporada. Es que tras el verano, donde la baja de lo que llegaba del río fue récord, los tres embalses quedaron por debajo de los niveles de seguridad y los especialistas temen daños de gravedad en las estructuras. Pero a la vez, no hay pronósticos que anticipen una buena temporada nival, por lo que las pocas reservas que quedan, por debajo de los 170 hm³ entre los tres diques, son el único colchón que queda para la próxima temporada 2022-2023.

Ante esto, el pedido de varios sectores fue activar todas las perforaciones de agua subterránea que fuera posible para mantener el riego con cierta normalidad en el invierno, pero esta alternativa tampoco es recomendable. Es que desde distintas instituciones han alertado porque el acuífero del Valle de Tulum sufrió una baja que en algunos puntos llega hasta los 14 metros. Por eso, la recomendación de especialistas fue racionalizar también el uso de este recurso.

La alternativa de prender en forma alternada las bombas de perforaciones permitiría no estresar más el acuífero y poder completar las tandas de riego con más cuidado, ya que el personal de Hidráulica y los regantes deben trabajar en cada canal para hacer los tapones y distribución del agua.

DATO

San Juan extrajo para regar durante el verano 36.000 l/s (litros por segundo) cada día que se regó en verano.

Las perforaciones, en cambio, alcanzan un caudal de entre 80 y 100 l/s cada una y hay activas menos 80, eso quiere decir que en total podrían sumar cerca de 8.000 l/s si se encendieran todas a la vez y, por lo tanto, no sería suficiente.