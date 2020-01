Sindicato de jogadores de futebol argentinos pede retorno dos torneios curtos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Representantes de jogadores de Futebol Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, pediu "repensar" os campeonatos do futebol argentino e manifestou a predileção pelos "torneios curtos" (uma rodada só) para que tenham "mais possibilidades" todos os clubes participantes.



"Devemos repensar nossos campeonatos, voltar aos torneios curtos onde há mais possibilidades para os clubes e os jogadores", afirmou Marchi.



Os torneios curtos na Argentina começaram em 1991 através do Torneio Abertura (abria o segundo semestre do ano) e Clausura (encerrava a temporada no primeiro semestre). A partir de 2012/2013 começaram o torneio Inicial e Final; o último foi disputado em 2014, com River Plate como campeão.



"Historicamente nós jogamos futebol na data FIFA e agora parece que não é assim. Em janeiro não se jogava futebol, na época do romanticismo, isso mudou", referiu Marchi, e afirmou que perante a possibilidade de postergação da retomada da Superliga, o futebol argentino tem que "aprender a regulamentar as coisas e escolher suas prioridades".