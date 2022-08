El proyecto de ley del Sistema de Participación Abierta y Democrática tomó estado parlamentario este jueves, durante la Décima Sesión Ordinaria, tras algunas idas y vueltas en el Despacho de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Si bien recién ingresó para que lo traten diferentes comisiones, en la Cámara de Diputados de la Provincia se empezó a palpitar las diferencias entre la oposición y el oficialismo. La oposición, conformada por Juntos por el Cambio, mostró su postura al comienzo de la sesión pegando carteles que decían “No a la Ley de Lemas en San Juan”. Además, adelantaron que no acompañarán el proyecto por ser “inconstitucional” y que, de ser necesario, judicializarán el tema como lo hicieron con las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El pasado 16 de diciembre, en la Cámara de Diputados se eliminaron las PASO. Producto de esta situación, el bloque Juntos por el Cambio, compuesto por el Pro, Produccion y Trabajo y Actuar, judicializaron el caso. Esto mismo se pretende hacer con el proyecto del nuevo sistema electoral, que tiene como matriz Ley de Lemas, en caso de que se vote y se apruebe.

Publicidad

En este sentido, el proyecto del Sistema de Participación Abierta y Democrática tomó estado parlamentario este jueves durante la Décima Sesión Ordinaria. Esto significa que, a partir de ahora, los diputados provinciales tienen acceso al proyecto y cuentan con la posibilidad de estudiarlo.

A pesar de, según sus propias palabras, “no haber podido acceder al documento”, la oposición sanjuanina ya adelantó que no acompañará el nuevo sistema por ser “inconstitucional y antidemocrático". Esto fue confirmado por el presidente del Bloque de Producción y Trabajo, Sergio Miadowsky, quien dijo que, según su perspectiva, es inconstitucional porque “el voto se convierte en indirecto” y porque “puede ser elegido alguien que no tiene la mayoría de votos”.

La voz de los protagonistas

Este jueves, si bien el proyecto no se trató en la sesión, el tema principal que se habló entre los legisladores fue el nuevo sistema electoral. En este sentido, el debate estuvo entre los diputados oficialistas y los opositores.

Celina Ramella, Bloque Justicialista

Celina Ramella. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

“Vamos a tratar de evitar la instancia judicial, pero la verdad no creo que tengamos la capacidad de evitar que ellos pretendan judicializarlo. No me parece que sea cuestión de un planteo de inconstitucional, como dicen ellos, no hay derechos restringidos ni violados, no es factible el planteo de la inconstitucional”.

Andrés Chanampa, Bloque Bloquista

Andrés Chanampa. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

“No encuentro la razón por qué dicen que es inconstitucional, pero bueno, es democracia. Esto no es Ley de Lemas, si bien tienen características parecidas, no lo es. Tampoco hemos visto propuestas de ellas, se pueden oponer, pero no proponen nada”.

Graciela Seva, Bloque Lealtad

Graciela Seva. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

“Vamos a convocar a los partidos políticos que no tienen representación en la Cámara de Diputados a que participen de las diferentes comisiones. Seguramente la semana que viene estaremos dando más definiciones. Vamos a ver cuál es la diferencia entre Ley de Lemas y el proyecto que se plantea, pero por lo pronto no hay primarias”.

Florencia Peñaloza, Bloque ConFe Somos San Juan

Florencia Peñaloza. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

"No encuentro el motivo de por qué colgaron esos carteles los de la oposición. Nosotros no presentamos un proyecto de sistema de lemas, es nuevo y es un sistema de participación democrática. Quizá esto sea porque tienen que dar respuesta a autoridades nacionales, lo cual me parece terrible porque ya la Corte Suprema de la Nación dijo que la autonomía de las provincias debe ser respetada".

Sergio Miadowsky, Bloque Producción y Trabajo

Nancy Picón y Sergio Miadowsky, del Bloque Producción y Trabajo. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

“No hemos tenido la posibilidad de ver el proyecto, pero pensamos que es una aberración, es ir para atrás. Es un sistema perimido, retrógrado, poco claro y poco transparente. Ha demostrado ser un sistema nefasto, en Formosa y en Santa Cruz que es donde se implementa. Va en contra de la constitución porque la constitución es clara y habla de la categoría de gobernador e intendente en el que los ciudadanos eligen a través del voto directo. Esto iría en contra de esa premisa y el voto se convertiría en indirecto. Hay posibilidad de judicializar si se vota y se aprueba”.

Nancy Picón, Bloque Producción y Trabajo

“No vamos a acompañar ningún proyecto que vaya en contra de la democracia y en contra de la misma constitución. La constitución dice que el voto tiene que ser directo al intendente o gobernador. En la Ley de Lemas no hay voto directo, no hay simples mayorías, no hay sufragio direccionado a la intención del votante sino que, en definitiva, puede terminar ganando el que menos votos sacó”.

Además, dijo que, en caso de que el proyecto se vote y se apruebe, se hará lo mismo que se hizo con la eliminación de las PASO, es decir, llevar la situación a la Justicia.