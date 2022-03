Solicitada del Sindicato Empleados Públicos

Compañeros Estatales:

Dada las informaciones de público conocimiento vertida en versiones periodísticas en Diario de Cuyo, basados en el tema: reuniones de paritarias de los sindicatos que representan parcialmente a los Empleados Públicos en sus distintos escalafones y/o ramas: Ej.: educación, salud, administración centralizada y descentralizado en sus distintos ministerios, municipales, policías, seguridad, legislativo, judiciales entre otros.

Observamos que maliciosamente sus titulares buscan mal informar a la sociedad sanjuanina respecto a la realidad que representaron las recuperaciones salariales desde el año 2020 en adelante.

EXPRESAN:

•En poco mas de un año, los estatales duplicaron el sueldo.

•XXXX pidió el 50% de piso de incremente y el Gobierno ofreció el 40%.

Por favor dejemos en claro que en el año 2020 los empleados públicos recibimos de recuperación salarial un 13,5% sobre una inflación del 58%, que en el año 2020 no se recuperó un 44,5% de nuestros sueldos.

Que en el año 2021 se buscó impresionar con un 50% de aumento, jactándose que se recuperaba un 20% del 2020 y dónde quedó el otro 25% que no recuperamos y cuyos retroactivos no se pagaron.

O dicho en otras palabras en el 2021 recibimos un 58% de recuperación Salarial contra una inflación del 50,9 es decir que del 45% perdido sólo recuperamos sin retroactivos un 7%.

Señores, la realidad es que no llegamos a cubrir un 60% de una canasta familiar tipo hoy estimada en $80.000 que nuestros magros sueldos no cubren las necesidades básicas de nuestras familias y que la media de sueldos estatales en el país nos coloca en los últimos lugares.

Conclusión: estamos por debajo del nivel de pobreza.

Anexado a que todo pedido al Gobierno provincial cae en oídos sordos, pedimos un plus de fin de año de pesos veinticinco mil ($25.000) ellos mismos declararon que existía superávit de mil quinientos millones de pesos ($1.500.000.000) y no lo pagaron a pesar que la Nación otorgo bajo este concepto $20.000, como distintas actividades privadas.

Sumado a dirigentes gremiales que ingresan a la Comisión Salarial se reúnen una vez al año y bajo la frase idolatrada de que “la recuperación de los sueldos debe estar por encima de la inflación”, efectúan pactos parciales y públicamente manifiestan que no se puede romper el equilibrio fiscal, la pregunta es “¿De qué lado están?”.

Compañeros, estos dirigentes son los que figuran en la hoja principal de los diarios pidiendo por el movimiento obrero estatal cuyos arreglos no lo consultan con las bases y nos han terminado empobreciendo cada vez más, a cambio de estadios de vóley, barrios, subsidios del deporte, bolsas de mercaderías y todo otro medio que le permita purgar sus penurias.

En resumen, compañeros, Uds. necesitan un sindicato que los represente, dirigentes que no se vendan, lealtad, dignidad y honor, porque las peleas individuales no sirven y los dirigentes sindicales no tienen fuerza sin el respaldo de las bases, el respeto se gana con los trabajadores en la calle con protestas dignas, digamos basta salgamos juntos a reclamar lo nuestro y no sigamos quedando en manos de los hipócritas que nos venden al postor de turno y sacan sus réditos personales.

“Compañero, las bases mandan y los sindicalistas acompañan, no dejemos pasar mas el tiempo, tenés nuestro compromiso, porque es la única forma de poder vencer este flagelo, sólo bajo nuestro lema:

El Éxito de la Lucha, es la Unidad”.

