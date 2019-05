Son amigos hace 10 años, se pusieron un negocio y les robaron

Los socios de un Pago Fácil y un quiosco en Villa Krause son amigos hace diez años. Compartieron la secundaria y luego de salir de la escuela decidieron ponerse un negocio. Empezaron con mucho entusiasmo este año, pero a los cinco meses tres motochorros les robaron más de 60 mil pesos

Se trata de Miguel Arredondo (24) y Ángel Massud (24). Este jueves por la noche estaban en su negocio, ubicado en República del Líbano, donde tienen un local de venta de comestibles y de pago de servicios, pero de la tranquilidad pasaron a vivir un gran infierno. Es que dos motochorros ingresaron cerca de las 20.30 y con un arma de fuego amenazaron a los dueños para que les dieran la plata. Los malhechores sustrajeron 67 mil pesos y huyeron con un cómplice que los esperaba afuera en una moto Zanella enduro.

Las víctimas no pudieron reconocer a los ladrones porque entraron con los rostros cubiertos con la campera y con el casco. “Tenían un arma inusual, tipo tumbera. La verdad que fue un verdadero susto, por suerte no nos golpearon y no había clientes en ese momento porque la experiencia hubiera sido más traumática”, dijo Miguel Arredondo.

“El quiosco lo pusimos en enero y en abril empezamos con el Pago Fácil”, indicó el joven de 24 años. El chico comentó que hace un tiempo atrás habían encarado con Ángel el proyecto después de muchos años de amistad.

Los chicos lamentaron el robo porque la delincuencia les ganó de mano. El mes que viene los comerciantes iban a instalar las cámaras. “Estábamos averiguando varios presupuestos para instalar un sistema de seguridad”, señaló Arredondo a DIARIO HUARPE.

A pesar del mal momento vivido, los jóvenes destacaron la labor policial. Los damnificados indicaron que la Policía atrapó a dos personas y secuestró una moto tras un allanamiento, pero no saben si recuperaron la plata. Personal de Comisaría 24ta investiga el robo.

El atraco no tiró por el suelo los sueños de progreso de los jóvenes. A pesar de ser víctimas de un robo estaban tranquilos y abrieron al día siguiente como si nada hubiera pasado. “El dinero es lo de menos, la plata va y viene. Por suerte estamos bien de salud”, concluyó Miguel Arredondo desde la puerta del negocio.