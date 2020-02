Sorpresa en los Oscar: Eminem interpreta "Lose Yourself" tras 17 años de su premio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 10 horas

Emimen interpretó esta noche su canción ganadora del Oscar en 2003,"Lose Yourself", luego de 17 años de haberse llevado la estatuilla en una gala a la que no acudió por pensar que no le sería entregada, en la 92da entrega de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood .



La canción, vitoreada por la mayoría del Dolby Theater y con muestras de fastidio del inoxidable Martin Scorsese, fue el leiv motiv de "8 Milas", el filme que interpretó el propio rapero y que significó una especie de biografía.



Tras una hora y media de ceremonia, la gala no sube temperatura y se sumerge en un sopor que ni las caras de alegría de las celebridades pueden levantar.



Los premios más relevantes de la noche se los llevaron Laura Dern como Mejor Actriz de Reparto como una abogada de divorcios en el filme "Historia de un matrimonio", de Noah Baumbach, en la que fue la víspera de su cumpleaños y Brad Pitt como Mejor Actor de Reparto por su papel como un doble de acción de decadencia en "Había una vez en Hollywood", de Quentin Tarantino.



Esta era la tercera vez que Dern llegaba a competir por la estatuilla de la Academia tras sus papeles en "WIld" y "Noches de rosa", y con actuaciones recordadas en "Corazón Salvaje" y la serie de HBO "Big Little Lies".



En su discurso de agradecimiento, Pitt, quien ya había ganado el galardón en conjunto con el elenco de "12 años de esclavitud", de Steve McQueen, le agradeció a Tarantino -nominado a Mejor Director y Guion Original-, al resto del staff, a los dobles de acción y, en especial, a sus hijos: "Por ellos hago todo", dijo.



Con galardones repartidos y sin que haya al momento una tendencia fija, los premios técnicos se entregaron Diseño de Producción para "Había una vez en Hollywood" y Diseño de vestuario por "Mujercitas" a Jaqueline Duran, quien repitió por lo hecho en "Ana Karenina", de Joe Wright (2013).



En Edición de Sonido ganó Donald Sylvester por su trabajo en "Contra lo imposible" que relata la disputa entre las automotrices Ford y Ferrari en Las 24 horas de Le Mans de 1966; mientras que en Mezcla de Sonido ganaron Mark Taylor y Stuart Willson por la labor en "1917".