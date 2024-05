Tras la publicación de DIARIO HUARPE sobre los grandes volúmenes de cenizas ácidas tóxicas de la minería de San Juan que están acumuladas en la intemperie, sin ningún tipo de protección ni resguardo en el Parque Industrial de Chimbas, los vecinos de los barrios aledaños se expresaron sobre la situación. “Cuando sentimos mal olor, les decimos a los niños que entren”, “En verano no se puede estar”, “Sabemos que es tóxico todo lo que larga el Parque Industrial”, “Siempre tuve asma y ahora es peor, a causa de eso”, fueron algunos comentarios de los testimonios de los vecinos de la zona.

Sorpresa y temor fue lo que DIARIO HUARPE encontró en los barrios La Amistad, Las Calandrias y el 17 de Octubre, vecindarios casi colindantes al Parque Industrial de Chimbas. La mayoría de los vecinos desconocieron el origen de las mismas, pero todos coinciden de que cuando hay viento, las cenizas y el humo llegan a sus domicilios, por lo que les genera temor.

Pablo, del barrio Las Calandrias, dijo que no sabía que los residuos eran cenizas tóxicas de la minería y aseguró que "por las noches se ve humo y por cuando corre viento del norte, la cal se levanta y queda esto blanco, pero no sabía que eran de residuos tóxicos".

"Cuando se levanta, tratamos de meter a los niños adentro, no tenemos mucho más que hacer. Les pedimos que entren y así la pasamos, pero otra cosa no podemos hacer". El vecino, que vive a tres cuadras del parque, afirmó que "es muchísimo lo que se levanta, sobretodo, cuando corre viento".

Otra vecina, Graciela, del barrio La Amistad ratificó que los olores son muy fuertes y en verano mucho más, por lo que tenían que cerrar puertas y ventanas. "A lo mejor media hora se pasaba", agregó y afirmó desconocer que tipos de residuos se manejan en el parque. "El comentario que decían, era que eran del hospital y todo eso, pero de lo demás no, me sorprende", dijo.

Guillermo, otro vecino del barrio La Amistad, aseguró a este medio que los olores que se sienten en la zona son fuertes. "Cuando se vienen lo olores y la cal, lo sufrimos todos, que estamos muy pegados", explicó y agregó que tienen mucho cuidado con los niños para no exponerlos a esta situación.

Por otro lado, Claudia, vecina del barrio 17 de Octubre, dijo estar al tanto de lo que produce en el lugar: "Sabemos que es tóxico todo lo que larga el Parque Industrial, pero la necesidad de vivienda es grande y a nosotros nos tocó acá, no nos queda otra que resignarnos a esto", aseveró, al tiempo que dijo que "tratamos de cuidarnos como podemos". En este sentido, contó que sus nietos suelen ir de visita y que esos humos y cenizas representan un peligro para ellos.

"Ojalá haya una solución. Queremos que la gente trabaje, porque a todos nos hace falta el trabajo, pero sería cuestión de que ellos cuidaran la salud nuestra", esgrimió la vecina.

Otra vecina que expuso su situación fue Andrea, también del barrio 17 de Octubre y manifestó que su salud se vio perjudicada. "Este barrio lleva 25 años y el principal problema que tuve cuando me vine a vivir acá fue el asma, que no se me fue y ahora es peor", aseguró.

Si bien contó su problemática de salud, también pidió por una solución, ya que "hay gente que trabaja ahí y hay que tener un poco de empatía. No queda otra que yo seguir con el tema de la medicación y esperar". Lo que si, cerró diciendo, "cuando hay viento Zonda, acá no se puede estar".

En las recorridas que DIARIO HUARPE realizó en el interior del Parque Industrial pudo observar que las cenizas ácidas tóxicas están acopiadas, según la empresa, en contenedores de aceros, en tambores de 200 litros y otras directamente en el suelo, sin ningún tipo de cobertura.

Tal y como aseguran los vecinos, la problemática aumenta cuando corre viento y según los especialistas consultados, la forma de almacenamiento es incorrecta, ya que las cenizas se vuelan contaminando el aire y la atmosfera de la zona.

Dentro de las sustancias tóxicas que contienen estas cenizas, se pudo conocer que se obtienen de la quema e incineración principalmente de residuos de hidrocarburos tales como: filtros, mangueras, pastillas de freno, recipientes de combustibles y aceites, que han sido utilizados por las industrias mineras que se instalaron en San Juan.