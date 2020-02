Soy minera y ambientalista

Es la Geóloga Marita Ahumada, quien fiel a su estilo planteó que “han aterrado a la gente y no escucharon las verdades científicas” refiriéndose a la actividad minera y su vinculación con la contaminación ambiental.

Nacida en la provincia “condenada” como ella lo plantea, vivió muchos años en nuestra Provincia y tuve el placer de conocerla y trabajar a su lado. Siempre frontal y sincera, por eso me detuve a escucharla, y mientras estaba escribiendo mi columna sobre la interna del PJ local, me dije, mejor hablo en serio de este tema que es más importante para el conjunto de los sanjuaninos.

Ante todo, voy a recordar cómo está compuesto el PBG mendocino y eso pondrá en estado cual es la situación real de la economía de la vecina provincia.

Turismo, hoteles y Restaurantes 24% Servicios Comunales, sociales y Personales 22% Establecimientos Financieros 16% Industrias Manufactureras 15% Explotación de Canteras y Minas 9% Agricultura 5% Transporte y comunicaciones 4% Construcciones 3% Electricidad, gas y agua 2% Fuente: Ministerio de Economía Mendoza

Como podrán advertir la Vitivinicultura no es lo más importante, ni tampoco lo es el petróleo; sino el Turismo.

En los últimos años, en valores constantes el PBG ha sufrido una caída importante, y eso fue el motivo para recomenzar a hablar de minería, aunque lo hicieron de la peor manera, y así fueron los resultados obtenidos.

Ese NO que transmitió parte de la sociedad mendocina, estuvo motivado por la horrorización de la actividad, como si poner en modo activo a la minería luego se vendría una ola de muertes por la contaminación. Es como pensar que, tal como lo dice genialmente Marita, porque salgo con el automóvil voy a matar a alguien.

Un incidente puede ocurrir, como fueron los de Veladero, pero detrás de eso hubo cientos de mentiras, y un alimento sabroso para aquellos que, vestidos de sanos ambientalistas, son detractores de actividades económicas que socialmente son necesarias.

También es cierto, y cuando tengo oportunidad de decirlo lo digo, el Estado estuvo ausente en su control estricto, no sólo para minimizar accidentes e incidentes, sino para no romper el delgado hilo que algunos llaman permiso o licencia social. Hoy por suerte eso ha cambiado para mejor.

También es cierto, que aquellos incidentes mostraron varios errores que se venían cometiendo desde el gobierno y acompañado por el sector en su conjunto. La comunicación no era buena y la actividad social sobre todo del gobierno casi nula.

Hoy eso también ha cambiado para bien.

La llegada de Hensel al ministerio le dio una impronta a la sustentabilidad social y a la Policía Minera. Esta, al frente entonces de Machuca le brindó una capacidad técnica en ascenso que ha dado sus resultados positivos.

En el área social, con el equipo conformado por Sonia Delgado y Anikala Cámpora de buena raíz minera, entre otros; se trabajó en la sustentabilidad que no es minera sino social; y eso permitió que Hensel visitara los departamentos mineros varias veces con un crecimiento de la aceptación de aquellas comunidades, y con autoexpulsión de foráneos vestidos de ambientalistas.

Entendieron Jachalleros e Iglesianos que defender la actividad base de su crecimiento lugareño es fundamental, pero claro ahora veían acciones concretas.

Ahí estuvo el camión Sanitario que en conjunto con Golden Mining recorrió la Provincia equipado de un laboratorio, ecógrafo, colposcopio, electrocardiógrafo y espirómetro entre otra tecnología. Pero no fue sólo eso, sino también existió en paralelo la alianza estratégica de Sanity Care con laboratorio Roemmers para la provisión gratuita de medicamentos. Todo gestionado desde esta área del Ministerio de Minería que permitió realizar más de diez mil prestaciones de salud.

En otro programa, lograron que se sembraran 50 hectáreas entre cebolla, tomate y pimiento, producción pre adquirida por el gigante Aramark y con pago a los 15 días. Pregunto ¿algún productor cobra tan pronto? Además, ya se han realizado viajes comerciales, etc., etc, lo que es beneficio directo para los productores de aquella zona.

Allí la participación de Minera Andina del Sol (Barrick) con la excelente gestión del novísimo gerente Alberto Abecasis fue muy importante; y lo bueno también, es que hicieron participar activamente a los municipios, espero que estos hayan aprendido cómo debe hacerse.

Ahora no sólo están las hectáreas que van en aumento, sino que se cuenta con invernadero modelo, 4 reefers y un trailer para traslado. Negocio cerrado para los productores.

Se dieron sendos cursos de capacitación para tener la mano de obra lista y ¿Se acuerdan de Juan Carlos Pallarols?, pues con su asesoramiento técnico se creó el primer instituto superior de Joyería y Orfebrería.

Así puedo seguir hablando de sustentabilidad nacida desde la actividad estatal y con alianzas estratégicas con las empresas mineras; esto es, la articulación pública privada es un éxito latente. No me detengo en subsidios y créditos proque allí también hubo un aporte importante.

No me olvido de los fondos fiduciarios que aportan las empresas y que dejan muchas obras; agua potable en Jáchal, microestadio, etc. Ahora espero que los aportes sean más directos a la sustentabilidad productiva que al corte de cintas; y que los intendentes entiendan que es fundamental que digan quien aporta el dinero y no saquen sendas fotos de inauguración como si fuera una obra de gobierno.

Se comenzó tarde en San Juan, mejor dicho, en el Gobierno sobre todo, porque Mario Hernandez al frente de Gualcamayo hizo una excelente gestión social desde hace más de una década. Ahora habrá que ver que hacen los nuevos dueños.

Con todo esto hay que esperar que estas nuevas autoridades del ministerio de Minería acrecienten estas acciones de sustentabilidad, fue bueno que le dieran mayor jerarquía al área, pero habrá que dotarla de mayor presupuesto e infraestructura para que avance hacia el enamoramiento social, y con sustento en una estratégica comunicación, permita que nuevos proyectos como Josemaría, Filo, Del Carmen y Azules entre otros; no tengan obstáculos sociales.

Los sanjuaninos no podemos darnos el lujo mendocino, nuestro Producto Bruto Geográfico no tiene esa composición. Tampoco podemos vivir de la Vitivinicultura, que todos los años tienen los mismos problemas, logrando que los subsidiemos para que puedan sobrevivir.

Para finalizar hablaré del agua, nuestro bendito líquido elemento. De allí tomo lo explicado por Marita: Con Veladero, Gualcamayo y Casposo en plena producción se utilizaban 141 litros por segundo de agua, algo así como el equivalente a regar algo más de 100 hectáreas de viñedos.

Del cianuro hablamos en otro momento, sólo decirles que tengan cuidado cuando coman nueces, almendras o ciruelas, ellas naturalmente tienen cianuro. En nuestra querida uva, se encuentra la amigdalina con cianuro, que cuando se descompone produce ácido cianhídrico.

También está en el papel, en las telas, en las pinturas…. Es decir, queridos Amigos, convivimos con el cianuro.

Sustentabilidad social con base en la minería, es algo que el gobierno no puede darse el lujo de descuidar, lo que se viene así lo impone.

Y como lo dijo la Magister Marita Ahumada, refiriéndose al incidente de Veladero “Si ese, que fue el mayor desastre ambiental que sucedió en el País y no produjo contaminación con cianuro, entonces hay que revisar muchas cosas. Yo soy ambientalista también y minera.”

Hablemos en serio, como lo hizo Ahumada.

Hasta pronto.