En la provincia de Santa Fe, el pasado sábado, el joven atleta sanjuanino, Lautaro Delgado, se quedó con el campeonato argentino en la especialidad Sprint Sub 23 y se consolidó como tercero en la clasificación general. Tras su destacada performance, dialogó con DIARIO HUARPE y destacó que, "el nivel de San Juan es de lo mejor del país".

El sanjuanino, en sus inicio de su vida deportiva, competía solamente en la disciplina de natación, a la edad de los cinco años. A los 13 años comenzó a correr en los Juegos Evita, y por la injerencia de un amigo con el que andaba en bicicleta, se decidió a sus 16 años entrar en el mundo del triatlón.

Publicidad

¿Cómo te sentiste al haber obtenido este logro y cuáles fueron tus sensaciones?

Estaba bastante conforme y a la vez disconforme con el resultado. Obvio que feliz siempre y disfrutando porque para eso hacemos este deporte, pero mi objetivo era el de quedar primero en la general. Por un error que tuve, no se pudo dar, pero pude conseguir ser campeón argentino sub 23, otra vez por tercer año en mi categoría. Así que, por ese lado, bastante feliz, pero me quedé con las ganas de ser primero en la general de la carrera.

¿Qué significa representar a San Juan a esas instancias?

Es muy lindo, porque San Juan apoya mucho el deporte y está bueno tenerlo siempre presente. Además, en cualquier carrera donde vaya, siempre algún sanjuanino va a haber en el podio, porque el nivel de triatlón en San Juan, comparado con las otras provincias, es uno de los mejores de la país.

¿Cómo lidias con los inconvenientes que surgen durante las competiciones?

Trato de tranquilizarme cuando estoy en la carrera y siempre antes de competir planifico y visualizo la carrera, siempre tengo plan A, B y C. Si no me salió uno de los planes que tengo, trato de tranquilizarme y plantear una carrera en el momento, a no bajar la cabeza, porque no está perdida la carrera, puede pasar cualquier cosa. Eso siempre me quedó marcado de mi entrenador, Gonzalo Tellechea, siempre me decía, “hasta que no pases la línea de meta, no aflojes porque la carrera aún no termina y no sabes qué puede pasar.

¿Qué metas tenés a corto plazo?

Voy a correr la posta a Difunda Correa, y después tengo la maratón de San Juan. La idea este año, es irme a entrenar a Europa en junio o julio, aproximadamente. Si no puedo viajar, mi idea es competir en las copas continentales a fin de año.

Publicidad

Por último, ¿Qué mensaje les daría a los chicos que están empezando en este deporte?

Que lo tomen con diversión y que disfruten todo el proceso de entrenar y competir. También que no se frustren si no obtienen resultados, porque como en todo deporte siempre se pierde más veces de las que se gana. Pero entrenando y disfrutándolo los resultados, van a llegar solos.