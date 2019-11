Storani: el pronunciamiento argentino sobre Bolivia fue "excesivamente lavado y no comprometido"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El vicepresidente segundo de la UCR, Federico Storani, aseguró hoy que "sin ninguna duda lo de ayer en Bolivia fue un golpe de Estado" y cuestionó la postura del gobierno de Mauricio Macri frente a esa situación, al sostener que el pronunciamiento argentino fue "excesivamente lavado y no comprometido".



En declaraciones a FM Futurock, Storani consideró que esa postura tiene que llevar a la UCR a "replantear su acuerdo con el gobierno" y sostuvo que el ex presidente (Rául) "Alfonsín ya se hubiera expresado condenando el golpe de Estado en Bolivia, sin dudas".



"Nunca fue una coalición de gobierno: nunca fuimos consultados y ahora tampoco. Lo que podemos hacer es expresarnos y solidarizarnos con el pueblo boliviano y hacer todo tipo de acciones para que tampoco se produzca un efecto contagio", aseveró el dirigente.



Si bien admitió que se trata de "un planteo que viene desde hace tiempo" porque, dijo, "son públicas nuestras diferencias", Storani recordó que "muchos de nosotros hemos dicho antes que nunca existió una coalición de gobierno sino una alianza electoral".



En ese marco, consideró que "hay que revisar (esa alianza) y que el radicalismo tiene que recuperar independencia en cuestiones de fondo".



"No tengo dudas de que hay que replantear la alianza", enfatizó Storani, al señalar que "el radicalismo ni siquiera fue consultado cuando se recurrió al Fondo Monetario Internacional (FMI)".