Ni la temperatura bajo cero pronosticadas por el Servicio Meteorológico Nacional para este viernes y sábado, parará a Faustino Moyano que buscará dejar un momento inédito en San Juan con "Mega Stream" de 24 horas sin parar. Durante este próximo viernes 12 de julio, a las 14 horas, y hasta el sábado 13 de julio, el sanjuanino recibirá diversos personajes de la provincia que mostrarán sus talentos y creatividad como en el canto, en los videojuegos, en las pinturas, entre cosas. La Peatonal de la Ciudad Capital será el epicentro del evento.

El creador de la fantástica idea fue de Faustino Moyano, que con su productora Como!, realizarán el streaming en vivo, fuera de un estudio, más largo de la historia de San Juan. En este sentido, contó a DIARIO HUARPE que durante 24 horas seguidas en su programa "Kick Fos Moyano" desde las 14 del viernes 12 de julio hasta las 14 del otro día, estará conduciéndolo en vivo al programa que contará con muchas actividades e invitados como tiktokers, youtubers, influencers, cantantes, instagramers, streamer y pintores de la provincia.

Por otra parte, Moyano explicó un poco sobre la cronología del evento. "Tenemos muchos invitados, desde cantantes, streamer y un pintor que en la mañana del sábado hará un lienzo en vivo". En esta misma línea comentó que sobre la una de la madrugada del sábado realizarán partidas de juegos con muchos streamers sanjuaninos y algunos de otras provincia. "Jugaremos un juego sanjuanino que se llama "Astrotun" y también de otros juegos conocidos como el Minecraft", dijo.

Faustino no es la primera vez que realizará este tipo de contenido, ya que según comentó a este medio hace un año aproximadamente, realizó un "en vivo" en la Peatonal, pero esa vez, solo de cuatro horas. También hizo otro en el Campanil de la Catedral que duró un poco menos. Sin embargo, la idea de crear el "Mega Steam" surgió una vez que pasaba por la Peatonal, "se me dio la idea y me plantee en esa porque un streamer sanjuanino hizo un 24 horas, pero desde su casa, como la mayoría lo hace, por eso no quería caer en lo mismo", manifestó.

"Tenemos un poco la idea de la cantidad de gente que presenciará el evento, en una publicación que realicé hace dos días en mi cuenta personal de Tik Tok tiene 30.000 visitas con cientos de personas comentando que van a ir", dijo Faustino Moyano.

Faustino conoció el streming en el 2020, en plena pandemia que por motivos de seguir conectados y entretenidos, jóvenes transmitían juegos, charlas, las famosas "reacciones" y otros tipos de creaciones de contenidos que poco a poco se hicieron virales. Sin embargo, no fue hasta el 2022 que comenzó a incursionar en este mundo para ser hoy en día el creador de un momento único para la provincia.

"La idea es porque dentro del mundo del stream entendemos que la gente aún no conoce y tampoco banca mucho el contenido local. El objetivo de hacerlo ahí es mostrar que acá hay creadores, que le metemos y que queremos progresar en todo esto. Por eso el punto del corazón de San Juan. Es por eso que a lo largo del stream hay varios creadores de contenidos invitados virtual y presencialmente", dijo Moyano.

Ante la idea del sanjuanino, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan no impidió que el momento único en la provincia no se echara a perder. De esta manera, desde la Secretaria de Cultura, Turismo y Educación brindaron el sí y el apoyo en elementos necesarios para llevar adelante el stream sanjuanino en vivo en un lugar externo más impactante hasta el momento.

Cómo surgió Como!

Faustino Moyano contó a este medio que la idea de la creación de la productora se debió al "boom" de los canales de streaming en el país, especialmente en Buenos Aires. "En ese momento, estaba trabajando para un canal de un medio de comunicación y me propusieron hacer esto y mientras escribía los guiones me di cuenta de que lo quería hacer para mí. Y tenía un par de cámaras así que empezamos a transmitir el 21 de febrero del 2022", finalizó Moyano.