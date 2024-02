El subcomisario Gilberto Olivares fue condenado por la Justicia por abusar sexualmente de una agente de la Policía de San Juan con la que estaba de guardia de Navidad, en una garita del barrio Stotac, en el departamento Rivadavia. La agente de la fuerza policial había ingresado como escribiente por primera vez cuando fue agredida sexualmente por Olivares. Por tal motivo, Olivares recibió una condena de tres años de ejecución condicional por el delito de abuso sexual simple, esto quiere decir que, cumplirá su condena fuera de prisión.

Según las fuentes judiciales, la denuncia fue presentada por la víctima el 28 de diciembre de 2022 en la UFI Cavig. De acuerdo a la denuncia, Olivares era su jefe y en la madrugada del 25 de diciembre de 2022, ella estaba como escribiente recién ingresada en una casilla del barrio Stotac. En ese momento, Olivares ingresó al lugar y ella lo saludó diciendo: "Feliz Navidad jefe".

A continuación, Olivares abrazó a la víctima, inmovilizándole los brazos, le masajeó la espalda y luego le tocó la cola. Ante esta actitud, la mujer se defendió empujando a Olivares y él respondió tocándole los pechos.

La agente se molestó y se lo hizo saber: “Yo no le hice nada para que me falte el respeto”, le reprochó. Al mismo tiempo, le comunicó que no se iba a quedar callada y comunicaría de la situación a sus superiores. El jefe policial no se inquietó, y hasta de forma provocativa le respondió que mejor se retiraba “si no me la voy a terminar mandando”. Y se despidió ordenándole, como un castigo, que también haría guardia el 25 a la noche.

La joven víctima pasó una noche muy angustiante y al día siguiente también, ya que temía que el subcomisario regresara a buscarla en el puesto de vigilancia. La noche del 25 y la madrugada del 26 de diciembre fueron extremadamente difíciles para la chica, quien le relató a una compañera el episodio violento que vivió con Olivares, según trascendió. Con el correr de las horas y gracias al apoyo de uno de sus compañeros, la agente pudo presentar la denuncia contra Olivares.

El juicio contra el subcomisario comenzó los primeros días de febrero de 2024 y en la tarde del martes 27 de febrero se celebró el Debate de Juicio Oral. Tras repasar los hechos, la jueza Celia Maldonado encontró a Olivares culpable del delito de abuso sexual simple agravado, por ser cometido por un funcionario policial en ejercicio de sus funciones, lo que permitirá que este cumpla la pena fuera de prisión. Por parte del Ministerio Público Fiscal, los representantes fueron el fiscal Ignacio Achem, acompañado de la ayudante fiscal Silvina Zogbe. Además, los coordinadores fueron Roberto Ginsberg y Claudia Ruiz Carignano.