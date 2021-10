Sube el GNC en San Juan y esperan que el resto de los combustibles se acomode por temor a una medida de las petroleras

El próximo lunes 1 de noviembre el Gas Natural Comprimido (GNC) experimentará un aumento en los surtidores. La medida, aseguran, no será significativa en cuanto al valor en sí, pero marcará el primer paso para que los precios en las estaciones de servicios vayan acomodándose luego de estar congelados por una decisión del Gobierno nacional.

Así las cosas, el gas experimentará una suba que oscilará entre los 0,45 a 0,47 centavos por dólar. Actualmente está expendiéndose en valores que rondan desde los $49 a $51, dependiendo la zona.

Desde la Cámara de Expendedores de Combustibles, Analía Salguero, explicó a DIARIO HUARPE que el incremento será paulatino y lo decidirá cada región. Sin embargo, sobre este punto aclaró que no habrá ningún tipo de especulación para reflejarlo en los surtidores.

La especialista comentó que si bien esto no es muy significativo para el bolsillo de los sanjuaninos, de alguna forma viene a acomodar el atraso que experimentaron los valores en plena época de pandemia. El gas no aumentaba desde marzo del año pasado y ya los estacioneros veían con preocupación tal situación. La medida no es sorpresiva, sino que viene como respuesta de una revisión trimestral que se realiza, pero que desde hace un tiempo no estaba operativa.

Salguero aseguró que, muchas veces, el precio del GNC está atado a la actualización de la nafta súper, aunque no depende necesariamente una de la otra porque la segunda proviene del criterio de las petroleras, mientras que el primero del reajuste en las distribuidoras. Sin embargo, esto podría marcar la punta para que los valores del resto de los combustibles comiencen a moverse un poco. “Habría que hacerlo porque los números no cierran”, indicó.

La especialista dijo que los precios que actualmente se exhiben en las carteleras no indican la realidad porque no es lo que nominalmente cuestan. En ese análisis detalló que el desfasaje no se da en las estaciones, sino propiamente en las petroleras. Ahí marcó que un empresario que podría vender un barril de petróleo afuera a casi 80 dólares, lo termina comercializando en el país a un precio inferior cercano a 54 dólares.

El Gobierno de Alberto Fernández empezó con algunas restricciones en el sector y, de acuerdo a lo que anticipó Salguero, en caso de no descomprimir el precio podría haber un acumulativo que luego se trasformará en un gran aumento. Con el gas aspiran a que se controle el mercado y esto no suceda.

“Cuando no hay un valor relativo en medio de este contexto inflacionario en donde todo sube no podés ir acompañando el precio, se pone complicado”, opinó.

Salguero mostró preocupación en ese tema porque en el supuesto de que no haya una actualización antes de fin de año, las petroleras amenazan con la creación de un cupo para enviar combustibles a las estaciones. El mismo estará estipulado con lo vendido durante el mismo mes del año pasado.

En algunas jurisdicciones la situación es más compleja debido a las fases estrictas que experimentaron por la pandemia de coronavirus. Sostienen que ahí el consumo bajó bastante y será poco cuantificable con relación a esta época donde ya la mayoría de las actividades están habilitadas y por ende el expendio aumentó considerablemente. En caso de aplicarse, temen un desabastecimiento.

Datos

• 83 son las estaciones de servicio que funcionan en la provincia, 42 venden combustibles líquidos y 30 se dividen entre nafta y GNC.

• Más de 36.000 vehículos cuentan con equipo de gas en San Juan, de acuerdo a un informe del Enargas.

• Una estación de servicios mediana en la provincia vende unos 140.000 m³ de gas por mes.