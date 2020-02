Subsídios para o setor energético aumentaram 43% em janeiro-setembro

POR AGENCIA TÉLAM 06 de noviembre de 2019

Os subsídios do Estado nacional para o setor energético "tiveram nos primeiros nove meses de 2019 uma variação na medição ano a ano de $49,871 bilhões (43% na comparação anual)", informou a Associação Argentina de Orçamento (ASAP). O incremento foi registrado "apesar da diminuição dos subsídios para a tarifa elétrica", anunciado pelo Governo nacional, refere o relatório.







Segundo o habitual relatório de execução orçamentária, o salto nos subsídios evidenciou "o efeito da desvalorização do peso sobre as tarifas e, em menor medida, o antecipo na rendição do crédito orçamentário de partidas que serão pagas mais adiante".







A ASAP referiu, concretamente, as maiores transferências para a central hidrelétrica de Yacyretá; ao Plano de Gás Não Convencional na Bacia Neuquina (Vaca Muerta); aos Incentivos de Produção de Gás Natural (ex Plano Gás); para Cammesa (a Companhia Administradora do Mercado Atacadista Elétrico); e para a empresa Integração Energética Argentina S.A. (Ieasa, ex Enarsa).







Os subsídios estatais ao Transporte, no entanto, diminuíram em janeiro-setembro em $8,712 bilhões (-14% na comparação ano a ano), detalha o relatório. Neste caso foi observado o efeito combinado de maiores subsídios ao Transporte Ferroviário (17,9%) e menores ao Transporte Automotivo (-35,1%).