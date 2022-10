Sufre depresión: el estremecedor relato de Andrés Iniesta que preocupa a todos

Andrés Iniesta dejó a más de uno con la boca abierta en estas horas, estremeciendo a todos. El actual jugador del Vissel Kobe de Japón participó del podcast ‘The Wild Project’, con Jorge Wild. Allí, tocó varios temas en detalles, especialmente cómo atraviesa sus días con depresión. Claro, esto fue lo que más llamó la atención de los fanáticos, quienes de inmediato le dejaron palabras de apoyo en las redes sociales.

Al comienzo de sus declaraciones, Iniesta resaltó: "No tenía ganas de vivir. Era mi cuerpo pero porque tenía que existir. No tenía esa alegría o energía que tiene que tener la vida. Te hacen pruebas y estás bien pero tu notas que algo no funciona. Te metes en tu cuerpo y tu mente, donde todo lo ves negro. Deseaba que llegase la noche para tomarme mi pastilla y descansar. Ese era el momento de más placer".

A su vez, el reconocido futbolista español hizo foco en los momentos en los que notaba que las cosas no estaban bien para él. "Estaba en mi casa con mi novia en el sofá pero era como abrazar una almohada. O estaba con mis padres y era igual. Y no es estar triste por haber perdido un partido, porque te ha dejado tu novia o porque un amigo te ha discutido. Es otra cosa. Hasta que no lo vives y lo sientes no lo puedes comprender", expuso Andrés.

"Sigo yendo a terapia porque necesito arreglarme conmigo mismo. Me gusta escuchar a los profesionales hablar sobre enfermedades mentales y depresión. Con el tiempo, la vida te enseña que la depresión y las enfermedades mentales pueden afectar a cualquiera. No se trata de cosas materiales. Puedo tener todos los autos del mundo y todo lo que quiera, pero aun así es difícil enfrentar los problemas de la vida. Es un proceso diario", aseveró.

Mensaje de Andrés Iniesta a Messi

En la mencionada entrevista con Jordi Wild, Andrés Iniesta también aprovechó la instancia para dejarle algunos dichos a Lionel Messi: "Puedo decir que no vi ni tampoco compartí equipo con un mejor jugador que Leo (Messi). A nivel futbolístico, no he visto a nadie como él. No solamente en los partidos, también en los entrenamientos. Lo he visto hacer cosas increíbles. Es el número uno, no hay otro, está por encima de cualquiera".