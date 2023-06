El Teatro del Bicentenario sumó una nueva función del concierto de “Niños y Jóvenes en Concierto” que está protagonizado por instrumentos de cuerda. Este espectáculo concluye lo que fue una serie de encuentros y ensayos realizados en los espacios del coloso sanjuanino.

Estos conciertos estarán dirigidos por el joven violinista sanjuanino Leandro Balderrama, en la antesala a su viaje a Estados Unidos para formarse en el “Retreat for Violinists and Violists” de la Jacobs School of Music de Indiana, beca otorgada por la Fundación del Banco San Juan por su desempeño destacado como profesor asistente durante dicho Festival. Además, los jóvenes protagonistas contarán con el apoyo musical de la profesora y violista Gala Grosman y el violinista Santiago Ángel.

En esta ocasión, 35 jóvenes de entre 7 y 24 años interpretarán un variado repertorio en violín, cello, viola, y contrabajo con acompañamiento de piano. El espectáculo contará con dos partes de un colorido y variado repertorio, incluyendo una serie de canciones infantiles, música clásica y finalizará con piezas folklóricas de distintas partes del mundo: Piezas clásicas como el Preludio, Entreacto y Canción de la Ópera Carmen de Georges Bizet, o 3 Dúos de Bela Bartok y de los más tradicionales como Libertango de Astor Piazzola. Un espectáculo gratuito para disfrutar en familia.

La nueva función de “Niños y jóvenes en concierto” será el próximo jueves 8 de junio, a las 20 horas, en la Sala Auditórium del TB. Las entradas serán gratuitas con invitación, hasta dos por persona, a retirar por Boletería de lunes a viernes, de 9 30 a 14 horas, de 16 a 20 horas y los sábados de 10 a 13 30 horas. Disponibilidad hasta agotar ubicaciones.