Sumaron mujeres para controlar las calles de Villa Krause

Con un chaleco anaranjado y un gorra que reza “Seguridad vial” están ellas: las ocho mujeres que conforman el primer grupo de preventoras en Rawson y que son las responsables de mantener el orden del tránsito en Villa Krause.

Este grupo de mujeres comenzó a trabajar desde hace dos meses y es la primera vez que esta área del municipio suma personal femenino para estas tareas, así lo expresó orgullosa Verónica Iturrieta, secretaria de Planificación y Gestión.

“Hemos sumado personal femenino al área de Prevención y Seguridad Vial. Las chicas son preventoras, algo similar a lo que sucede en el departamento Capital con las monitoras urbanas. Fundamentalmente, decidimos que se incluya a las mujeres porque se las respeta más en la calle”, comentó Iturrieta.

Dentro de los lugares que están bajo el control de las chicas están dos puntos críticos del departamento: Villa Krause y El Coloso.

Sobre la elección de los lugares, la funcionaria indicó: “Son los dos lugares donde hay más tránsito y concurrencia de gente. Ellas se encargan de controlar los espacios donde se puede y no se debe estacionar, más que nada el tema de los box para discapacitados que no se respeta. Hacen prevención y reciben inquietudes y dudas de la gente pero no pueden sancionar”.

Con respecto al trabajo que han desempeñado en este tiempo y la posibilidad de sumar más mujeres, Iturrieta expresó: “Las chicas han hecho muy buen trabajo y han aprendido todo muy rápido. Están de lunes a viernes en horario de comercio pero la idea es sumar más personal para que monitoreen los fines de semana también porque hay mucho movimiento en Villa Krause”.