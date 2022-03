Los sanjuaninos volvieron a vivir el River-Boca en los bares y cafés de San Juan

Los bares y cafés sanjuaninos se tiñeron de los colores del superclásico este domingo. Tras una pandemia de Covid-19 que terminó (momentáneamente) con la tradición del River-Boca, Boca-River con café de por medio, de a poco, la gente volvió a reunirse para ver el que es considerado mejor espectáculo deportivo del mundo.

Casi sin promociones, y con algunos bares que sacaron el televisor a las veredas, cientos de sanjuaninos optaron por la opción del café con medialunas o la cerveza con picada. Este, es el primer superclásico tras dos años de pandemia de coronavirus con protocolos más flexibles y con algunas medidas más, como la quita del protocolo del distanciamiento de 2 metros en al última reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa).

“Es lindo volver a ver a la gente reunida y poder disfrutar del partido. Algunos no pueden pagar el pack para verlo y esta es una solución más barata”, dijo Nico, encargado de un bar capitalino que se llenó. El algunos lugares, una pizza con cerveza va desde los $1.000 con cuatro porciones hasta los $1.500 completa. En otro café, el café con leche grande con dos medialunas ronda los $240.

Como suele suceder en algunos lugares, quienes no pueden darse el lujo de consumir lo miran desde la vidriera. Algunos o compran lo que sea para estar un rato parados adentro y verlo con las esperanza de ser testigos de alguna jugada magnifica, burrada de recuerdo o el gol de su cuadro o equipo rival.

“Salí de trabajar y estaba esperando el colectivo y me metí adentro para verlo. Pero bueno, no te dejan quedarte si no consumís”, dijo Álvaro quien estaba adentro de una conocida estación de servicio y tuvo que quedarse a verlo desde la vidriera. Hincha de River y con camiseta de por medio, no pensaba perderse el partido que estuvo en boca del país toda una semana.

Lo mismo ocurrió en la peatonal de San Juan, donde los transeúntes ocasionales se quedaban pegada a la pantalla del televisor gigante de una casa de ropa deportiva. El espectáculo deportivo, que siempre centra las miradas del mundo en el barrio Belgrano o La Boca en Buenos Aires, tuvo su protagonismo representado a esos dos barrios en cada televisor, radio y celular en la calle.

Con una pandemia de Covid-19 que sigue vigente en la agenda de los medios y realidad del mundo, en San Juan, poco a poco, el superclásico de café volvió a su vigencia típica.

Partido parejo y victoria justa

El Boca de Battaglia se midió ante el River de Gallardo y, si bien los pronósticos y apuestas daban por ganador por una mayoría mínima, el Xeneize se hizo con la victoria a lo boca y mantuvo el 1 a 0 con el gol de Sebastián Villa a los 54 del segundo tiempo.

Sin dudas, la figura del partido fue el arquero de Boca Juniors, Agustín Rossi, que atajó dos veces jugadas con pelota filtrada de Julián Alvarez y un cabezazo de Palavecino que, literalmente, por los dedos (del arquero) no fue gol millonario. Más allá de la victoria, ambos equipos mantuvieron un juego parejo con el conjunto de Gallardo con más llegadas al arco.

Sin festejo

A pesar de la victoria de Boca Juniors por 1 a 0 ante el River Plate de Marcelo Gallardo, los sanjuaninos hinchas del azul y oro festejaron la victoroa en casa. Las postales en la Plaza 25 de Mayo,el punto popular donde los hinchas dan su vuelta "olímpica" se resumió a un fuerte operativo policial con casi un centenar de policías custodiando la plaza.

Aunque algunos hinchas se acercaron con sus banderas y algunos automóviles llegaron tocando bocina y flameando por las ventanillas sus camisetas, el centro sanjuanino permaneció como otro domingo típico, con sus vidrieras cerradas y poco afluente de público.