Supermercados asiáticos aún no aportaron la información para incorporarse a Precios Cuidados

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las dos cámaras que agrupan a los supermercados de origen asiático aún no facilitaron al Gobierno nacional los listados de productos y de bocas de expendio que podrán sumar al programa Precios Cuidados, tal como comprometieron en la reunión de hace 15 días.



Fuentes de la Secretaría de Comercio Interior que conduce Laura Español expresaron que desde la reunión con los titulares de la Cámara de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático (Cedeapsa), Yolanda Durán, y de la Cámara de Autoservicios y Supermercados de Residentes Chinos (Casrech), Eduardo González, no se pudo avanzar en las negociaciones.



"A pesar de varios contactos institucionales, estamos esperando desde el 13 de enero que ambas cámaras nos remitan los listados de los productos que están en condiciones de sumar al programa y de los locales que desean adherir", explicaron desde la Secretaría que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo.



Tras aquella reunión las cámaras declararon que hacia fines de enero estarían en condiciones de sumarse al acuerdo de precios de referencia, similar al que la Secretaría de Comercio suscribió a comienzos de mes con las principales cadenas nacionales de supermercados.



"Como no se puede trabajar sobre la canasta de 310 productos acordados con las grandes cadenas, necesitamos que Cedeapsa y Casrech realicen sus propuestas en base a sus proveedores habituales", se explicó.



Estas bocas de venta tienen particular atractivo para el desarrollo del programa, ya que tienen una importante distribución territorial y están en condiciones de ofrecer productos de segundas y terceras marcas que no están disponibles en las grandes cadenas.



A la par de los supermercados de origen asiático, la cartera de Español avanzó en negociaciones similares con las cadenas mayoristas, los almacenes y las cadenas de supermercados regionales.



"La complejidad de acordar un listado de productos para 4.000 almacenes requiere acuerdos simultáneos con los mayoristas, cuya reducción de los márgenes de ganancia de una canasta de productos va a determinar lo que se pueda ofrecer en los almacenes", explicó la misma fuente.



Además, la propuesta es que este tipo de comercios cuenten con canastas regionales, con el objetivo de incorporar productos con fuerte presencia en el interior del país y que no están contemplados en el listado original dado a conocer con el relanzamiento del plan la semana pasada.



Estas reuniones se dan en el marco del relanzamiento del programa Precios Cuidados, producido la semana pasada, que cuenta con una canasta de 310 productos con el regreso y predominio de primeras marcas y una reducción promedio de precios del 8%.