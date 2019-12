Taxistas reclaman el cierre de las apps de Uber y Cabify y adecuación de tarifas

Diversas organizaciones que componen la Mesa de Unidad Taxista se concentran hoy a partir de las 11 horas en Callao y Corrientes, en reclamo de "adecuación en la tarifa de los servicios y el cese definitivo de las aplicaciones de transporte como Uber y Cabify".



El secretario de la asociación de taxistas de capital, Alberto Rodríguez, dijo que se concentran para reclamar al Gobierno de la Ciudad una adecuación en la tarifa de los servicios y el cese definitivo de las apps de empresas multinacionales que ofrecen servicios de transporte.



"Lamentamos mucho tener que manifestarnos y las dificultades que causemos en el transito pero no tenemos otra salida", indicó.



"Pensamos que hay una política para llevar a la quiebra al taxi porque no hay ninguna medida contra las empresas de aplicaciones que ya son varias, pero a la vez se resisten a aumentar nuestra tarifa", dijo Alberto Rodríguez, secretario de la Asociación de Taxistas de Capital, a la radio AM750.



El dirigente sindical explicó que "los chóferes no logran llevar a sus casa el mínimo sustento".



Rodríguez explicó que los taxista brindan un servicio publico en la ciudad de Buenos Aires, por lo que el gobierno porteño "tienen responsabilidad de resolverlo".