Taytalura alcoberi, la joya de la ciencia mundial que San Juan podrá disfrutar de primera mano

Al buscar Taytalura alcoberi a las 11:59 de este miércoles en Google no aparecía ninguna página. Un minuto después, la principal revista científica del mundo utilizó ese nombre por primera vez y levantó el embargo de la noticia, una exigencia de que no se publicara hasta que no lo hiciera Nature. Ese fue el momento en el que el mundo conoció finalmente al abuelo de todos los lagartos y serpientes modernos.

Así fue como la existencia del Taytalura alcoberi pasó de ser una investigación de científicos a una referencia mundial incluido en los “libros”. Y como espectadores privilegiados estuvieron todos los sanjuaninos, que además podrán disfrutar de este hallazgo histórico en vivo y en directo, porque el fósil se queda en San Juan y será parte de la exposición del Museo de Ciencias Naturales cuando este abra sus puertas.

Oscar Alcober, director del museo, adelantó que el cráneo de dos centímetros que revolucionó el mundo de la ciencia será parte de lo que exhibirá el museo. “Acompañará a otros grandes descubrimientos de la provincia, como Ingentia Prima, como una forma de mostrar el valor inmenso que tiene esta tierra”, adelantó.

Ver en primera fila como cambia la historia

El descubrimiento del taytalura marca un hito en la historia de la ciencia. El impacto es tan alto como para aparecer en la revista Nature, que fue lo que sucedió este miércoles. Es que no es un “medio de noticias”, sino una publicación científica a la que solo llegan las investigaciones que la comunidad de investigadores mundiales consideran revolucionarias. “Que esté en la revista principal significa que impacta no solo en el mundo de la paletongolía, sino en el de las Ciencias Naturales en su totalidad”, resaltó el investigador principal de la publicación, el sanjuanino Ricardo Martínez.

El nombre de la nueva especie, Taytalura Alcoberi tiene un significado y lo explica el propio Martínez a DIARIO HUARPE: "Tayta significa en quechua abuelo o padre, lura viene del diaguita que significa lagarto, porque es el padre de todos los lagartos". Alcoberi es en honor a Oscar Alcober, el director del Museo de Ciencias Naturales de San Juan, quien no participó del hallazgo, pero a quien los investigadores decidieron homenajear por su apoyo a la investigación paleontológica en San Juan.

En la presentación, que fue simultánea para todo el mundo, pero que tuvo su eje en San Juan en el Rectorado de la UNSJ, Martínez ilustró con los dos hechos históricos lo largo que fue el proceso. “Cuando estábamos por salir a hacer la campaña en la que lo encontramos esperábamos un grupo de Estados Unidos y casi se pincha todo porque habían atacado las Torres Gemelas. Ahora, cuando lo publicamos, estalló la pandemia”, contó.

En estas dos décadas el mundo cambió radicalmente, pero los esfuerzos de Martínez y de su equipo se concentraron en ese cráneo minúsculo que encontró en una campaña que no estaba destinada a eso. La historia del descubrimiento tiene pasajes increíbles, porque no habían ido a buscar el eslabón perdido de la cadena evolutiva de los lagartos, sino que estaban en una campaña para rescatar fósiles de dinosaurios, cuando Martínez vio una roca pequeña, oscurecida, y se dio cuenta de que era algo nuevo.

“Lo increíble es que uno de los investigadores que nos acompañaba estaba sacándome fotos y está la secuencia de cuando lo veo, lo levanto y le grito a mis colegas que encontré algo. Es algo que por lo general los paleontólogos recreamos, pero que esta vez fue de verdad”, contó.

Martínez apostó todo por esa muestra tan pequeña y se sacó la lotería. En el interior de la roca, como el preveía, había un cráneo casi perfectamente conservado. Lo separaron de la roca que lo recubría y lo llevaron a Texas, Estados Unidos, para hacerle una tomografía especial para tener el detalle de cómo era por dentro. El cráneo conservaba desde sus dientes y mandíbula inferior, una rareza, a una historia increíble.

Tras años de estudios, ese cráneo resultó ser un lagarto emparentado con todos los que existen hoy en día, incluidas las víboras. Cuando intentaron ubicarlo dentro de los grupos que ya tenían clasificados se dieron cuenta que no podían, porque era el predecesor. El momento de decir eureka llegó ahí mismo: habían dado con el origen de todo ese grupo, que hoy agrupa a 11.000 especies.

Luego restó solicitar la publicación a nivel internacional y recibieron la mejor noticia: no hay un punto más alto que la revista Nature, que este miércoles salió con el dibujo de ese abuelo lagartija, inserto en un ambiente dibujado que es, nada más y nada menos, que San Juan hace 230 millones de años.

Gracias al descubrimiento, ahora el mundo entero sabe cómo fue la evolución de todos los animales con escamas que existen en la actualidad. Los descendientes de este animal son las especies más extendidas en el mundo, siendo más que los mamíferos o cualquier otro grupo. Se los puede encontrar prácticamente en cualquier clima, exceptuando los extremadamente fríos.

De esta manera, en territorio sanjuanino ya se ha encontrado al primer dinosaurio gigante descubierto y también las especies más antiguas de dinosaurios. El Taytalura es el enlace entre las especies desaparecidas y las que hoy siguen habitando la tierra. Además demuestra que Ischigualasto sigue siendo un lugar de importancia vital para el conocimiento humano y que seguirá siéndolo, con hallazgos que maravillan el mundo a cada cierto tiempo.