Cultura y Espectáculos > Primeras experiencias
Teatro del Bicentenario inició su ciclo de conciertos didácticos para escuelas.
El Teatro del Bicentenario dio inicio a su ciclo anual de conciertos didácticos con la puesta en escena de “Las Aventuras de Puck”. La función de apertura tuvo lugar a las 11 horas, marcando el comienzo de un total de seis representaciones programadas. Las funciones se realizarán los días 27, 28 y 29 de agosto.
Esta iniciativa, que se lleva a cabo desde la apertura del teatro en alianza con la Fundación del Banco San Juan, se enmarca dentro del programa de introducción a la ópera para niñas y adolescentes. Para el presente ciclo, se ha generado una producción propia que integra música, actuación, danza y canto, combinando así distintos géneros artísticos en un mismo espectáculo.
La producción es una creación integral del Teatro del Bicentenario, desarrollada con artistas y elencos locales. En ella participan alumnos de la Orquesta Escuela, cantantes solistas, un elenco concertado de bailarines formados en los programas del teatro y actores. La propuesta está específicamente dirigida a un público infantil, con la particularidad de ser interpretada por jóvenes músicos para sus pares.
Se estima que asistirán alrededor de 6.000 niños de escuelas de gestión pública y privada de toda la provincia de San Juan. Para acomodar a este público, se han dispuesto seis funciones con un cupo de mil espectadores cada una, en horarios de las 11:00 y las 15:00 horas.
El espectáculo, con una duración aproximada de 45 minutos, presenta un viaje guiado por Puck, el personaje mágico y travieso de “Sueño de una Noche de Verano” de William Shakespeare. La narrativa busca guiar a los jóvenes espectadores en el descubrimiento de mundos y aventuras a través de la música. El repertorio incluye obras de grandes compositores como Saint-Saëns, María Elena Walsh y Vivaldi, en una celebración de la fantasía, el juego y el poder transformador de las artes escénicas.
