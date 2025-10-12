El fin de semana automovilístico llega a su cierre con la última jornada del TC2000 y del Zonal Cuyano, en el autódromo El Zonda–Eduardo Copello, de San Juan. Tras dos días con gran convocatoria, este domingo se disputarán las carreras finales de cada categoría, que marcarán el cierre de la novena fecha del TC2000 y la séptima del campeonato cuyano.

Desde el Gobierno provincial se informó que se aplicarán medidas especiales de tránsito debido al movimiento previsto en la zona. Según el comunicado oficial, “el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, en coordinación con la Secretaría de Seguridad a través de la Policía de San Juan, dispuso restricciones excepcionales para circular durante la jornada del domingo 12 de octubre, a raíz de la presencia del TC2000 y Zonal Cuyano en el autódromo”.

Entre las 11 y las 17 horas, quienes deseen trasladarse desde Zonda hacia la ciudad o en sentido contrario deberán hacerlo por la ruta 60, que conecta los departamentos de Ullum y Zonda. Por su parte, el acceso al circuito podrá realizarse tanto por avenida Libertador como por avenida Ignacio de la Roza.

Con estas disposiciones, se busca ordenar la circulación y garantizar la seguridad de los miles de fanáticos que se acercarán a vivir el cierre de una fecha marcada por la emoción del automovilismo nacional y regional.

Cronograma domingo 12