A dos semanas de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei reforzó este sábado la campaña electoral con actividades en las provincias de Chaco y Corrientes. Durante su recorrida, reiteró el pedido de “seguir aguantando” y aseguró que “esta vez el esfuerzo vale la pena”.

La primera escala fue en la ciudad de Resistencia, donde se reunió con el gobernador chaqueño Leandro Zdero y mantuvo un encuentro con simpatizantes en la Plaza Belgrano. “Nuestro objetivo es convertir a la Argentina en el país más libre del mundo”, expresó el mandatario, acompañado por los candidatos nacionales de La Libertad Avanza (LLA).

Publicidad

Tras el encuentro, Milei cruzó el Puente General Manuel Belgrano hacia la ciudad de Corrientes. Allí encabezó una caminata por la Costanera junto a la candidata a diputada nacional Virginia Gallardo y ante una multitud de seguidores. “Les pido que sigan aguantando, que no aflojen, porque esta vez el esfuerzo vale la pena, porque La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, manifestó el Presidente ante los presentes.

En su discurso, Milei planteó la disyuntiva electoral: “Este 26 de octubre tenemos que elegir si seguimos bajando la inflación, aniquilando la pobreza, si seguimos siendo en el mundo un ejemplo de lo que hay que hacer, o si queremos volver al modelo del pasado que hizo de la Argentina un país pobre”.

Publicidad

El mandatario destacó además su vínculo con el gobernador chaqueño, a quien calificó como “un hombre valiente, que lleva adelante la gestión y con quien trabajamos muy fuertemente”.

Durante la jornada, Milei reiteró sus proyecciones económicas: “Estamos haciendo una propuesta para que, en menos de 10 años, seamos parecidos a España; en menos de 20, a Alemania; en menos de 30, a Estados Unidos; y en 40 años, uno de los tres países más ricos del mundo”.

Publicidad

La visita a Chaco y Corrientes se dio en la antesala de un nuevo viaje del Presidente a Estados Unidos, donde mantendrá una reunión con Donald Trump. En paralelo, continúa su agenda de campaña en distintos puntos del país, con el objetivo de apuntalar las candidaturas de LLA en las legislativas del 26 de octubre.