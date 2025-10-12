La seguridad volvió a ser protagonista en los barrios rawsinos, luego de que la Policía detuviera a un hombre que intentaba robar en una vivienda del Loteo Independencia. El hecho ocurrió en horas recientes, cuando los efectivos de la División Comando Sur fueron alertados sobre movimientos sospechosos en una propiedad de la zona.

Al llegar, los uniformados sorprendieron a Juan Ramón Guerra, de 39 años, saliendo del domicilio con un rollo de membrana al hombro. Los efectivos actuaron con rapidez y lograron interceptarlo a pocos metros del lugar, evitando que concretara el robo.

Posteriormente, la propietaria de la vivienda se presentó en el sitio y reconoció no solo el rollo de membrana, sino también otros elementos que el sospechoso había intentado llevarse, entre ellos llaves térmicas, cables alargadores y zapatillas eléctricas.

El personal policial procedió a recuperar los objetos sustraídos y trasladó al detenido a la Comisaría jurisdiccional, donde quedó a disposición del fiscal de flagrancia. Desde la Unidad Fiscal de Flagrancia confirmaron que Guerra fue vinculado a una causa por el delito de robo en grado de tentativa.

Gracias al rápido accionar policial y la colaboración de los vecinos, el hecho no pasó a mayores y los bienes pudieron ser restituidos a su dueña.