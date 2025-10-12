El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este domingo 12 de octubre en San Juan. Luego de una jornada ventosa el sábado, las condiciones se presentarán más estables y con temperaturas en aumento.

Según los datos del organismo, el cielo permanecerá despejado desde la madrugada hasta la noche, sin probabilidades de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C de mínima y los 25°C de máxima, generando un ambiente agradable en gran parte del territorio provincial.

Publicidad

En cuanto al viento, se espera que disminuya su intensidad en comparación con el día anterior. Las ráfagas alcanzarían hasta 12 km/h, con dirección predominante del sector sur durante la mañana y del este hacia la tarde y noche.

El SMN también anticipó que las altas temperaturas regresarán a partir del lunes, con máximas que podrían llegar a los 33°C y mantenerse hasta el miércoles. Sin embargo, hacia el jueves se prevé el ingreso de un nuevo frente frío que provocaría un descenso en las marcas térmicas, tendencia que continuaría durante el viernes.