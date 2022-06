Tenía que operarse en el Hospital Rawson y denunció que se fue enojado por “destrato”

Un paciente del Hospital Dr. Guillermo Rawson manifestó su bronca por el “destrato” que sufrió por parte del personal médico del lugar. Según la denuncia del hombre, este lunes tenía una cirugía programada y lo dejaron esperando durante 5 horas en el interior del quirófano sin que un profesional médico lo atendiera. Ofuscado por las formas, decidió retirarse y contó su historia.

Según contó a DIARIO HUARPE, Gustavo Carmona tenía turno a las 8 de la mañana para una cirugía ambulatoria. Lo tenían que volver a operar por segunda vez del dedo mayor de la mano derecha porque se le había provocado un granuloma por una operación que había tenido durante el año pasado.

En este contexto, desde el Hospital Rawson informaron a este medio que es normal que el director mantenga reuniones con el personal médico, pero que hasta el momento no tuvieron una queja formal o particular de este caso.

De acuerdo al testimonio, la cirugía estaba a cargo del traumatólogo Leonardo López, quien lo citó a las 7:30 para iniciar los trámites correspondientes. Luego lo cambiaron para ingresarlo en el quirófano del Hospital Dr. Guillermo Rawson y lo trasladaron a una sala ambulatoria donde le colocan el suero y lo dejaron esperando en una camilla del quirófano.

Media hora después le informan al paciente que los médicos estaban reunidos con el director del Hospital y que la operación se iba a retrasar unos minutos. El hombre quedó dentro del quirófano, donde comenzaron a pasar las horas y cerca de las 13:30 regresan los médicos para seguir operando.

“Yo soy diabético, ya tenía la azúcar baja porque comencé a sentir los síntomas de cuando tengo la glucosa baja. Tenía un dolor de cabeza terrible y me sentía mal”, señaló el paciente. Además, comentó que una vez que los médicos habían regresado de la reunión para continuar con sus funciones, ingresaron al quirófano a una mujer que tenía un turno posterior al del paciente denunciante para que le operen de su mano.

Ante esto, el hombre le dijo a un camillero que él estaba desde las 8 de la mañana esperando que lo operen. El trabajador le manifestó que quizás se había equivocado el personal, pero que siga esperando hasta que lo puedan operar, ya que apenas saliera la otra paciente lo iban a atender.

Enojado por llevar más de 5 horas en espera, el hombre decidió retirarse porque no sabía cuánto tiempo se podía demorar la cirugía de la otra paciente. Acto seguido, se quejó con el personal del hospital por las horas que llevaba esperando dentro del quirófano, algo que él consideraba peligroso por la cantidad de virus/partículas que puede haber en el aire. Según lo que le dijo un camillero, aparentemente el director había mantenido una reunión con los médicos para plantearle que deben realizar más cirugías por día.

“A mí no me importa lo que deben haber hablado, yo solo quería ser operado de este problema que tengo. No vi nunca al doctor, siempre traté con camilleros y enfermeros. Vino un médico residente que me dijo ‘que no era culpa de ellos que yo siga esperando’. Me parece un despropósito que me dejaran esperando durante 5 horas y encima me cambiaron el turno. Es una vergüenza el trato que han tenido mientras yo estaba incomunicado con mi mujer que estaba esperando afuera”, explicó Carmona.

Además, comentó que nadie se pone en el lugar del paciente, como en su caso. “Uno lee información de lo que puede pasar por tener mi dedo en las condiciones que lo tengo. Tengo un granuloma que puede derivar en un cáncer y nadie se preocupa. Entiendo que si el director convocó a los médicos, ellos no se pueden negar, pero tienen que pensar en los pacientes, es una locura”, afirmó.

Por último, destacó que le parecía una barbaridad lo que le había pasado. “Si el director es responsable, que se haga cargo”, dijo el paciente, que antes de salir del nosocomio se cruzó con parte del personal que le dijo que vea al doctor López en los consultorios externos en el caso de que desee reprogramar la cirugía.