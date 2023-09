Terror: la película de Netflix que se posiciona entre las más elegidas por los usuarios

Netflix se esfuerza por satisfacer las necesidades de sus suscriptores con las nuevas propuestas y con las ya brindadas en su catálogo. La plataforma de streaming se adapta a un público de todas las edades y se ha consolidado como una de las principales empresas de entretenimiento a nivel mundial. En esta ocasión, se destaca una película del género del terror denominada “Ven a jugar”, la cual se encuentra dirigida por Jacob Chase, un destacado director y guionista estadounidense.

La trama de “Ven a jugar” narra la historia de un joven autista, interpretado por Azhy Robertson, quien descubre una extraña aplicación en su smartphone llamada "Monstruos Incomprendidos". Al interactuar con la aplicación, comienza a vivir situaciones extrañas, dentro de ellas, se encuentra con Larry, quien busca convertirse en su "amigo". Desde ese momento, el niño junto a su mamá enfrenta a esta oscuro ser. Sin embargo, todo se torna complicado cuando todo se vuelve real y corre riesgo la vida del chico.

Por otra parte, esta producción de Netflix ha recibido distintas opiniones según los expertos del género: “Para mí, fue positivo el resultado. No es original en guion, pero está muy bien filmada, entretiene con varios momentos conseguidos. El guionista y director supo expandir bien el simple concepto. No es una obra maestra, pero sí un entretenimiento recomendable para un sábado relajado”, explicó Mauricio Bravo para el medio Filmaffinity.

“Se trata de un terror actual en todo su esplendor, pero esta vez sí se usó bien los recursos, dándonos algo hasta cierta medida original. Jacob Chase se arriesgó con algo que ya pasó con algunos cineastas, de extender uno de sus cortos a un largometraje, extender la idea y quizás mejorarla con una historia que en este caso funcionó… el guion me gustó, los personajes me atraparon, el final rompe esquemas y es bastante aterrador, fue una sorpresa y me maravilló por completo de inicio a fin”, agregó por su parte Travis Bickle al portal anteriormente citado.

