Tevez se desgarró y no jugará hasta el año que viene

El delantero de Boca Carlos Tevez sufrió un desgarro en el sóleo y será baja para lo que resta del año. Así, con las elecciones a la vuelta de la esquina y el vencimiento de su contrato a fin de año, el interrogante es si se terminó la estadía del Apache en el Xeneize.

Si bien todavía no hay parte médico oficial, lo cierto es que el delantero se sometió a estudios para constatar el grado de la lesión, que resultó ser un desgarro de grado 1. Así, no jugará los últimos dos partidos del semestre.

La lesión no llega en el mejor momento para el Apache, ya que su contrato vence a fin de año y las elecciones en el club le pusieron un interrogante a su futuro. Así, de no continuar en el Xeneize, su despedida de la Bombonera habría sido en el 5-1 ante Arsenal, con un gol incluido.

Es que, de los tres candidatos presidenciales en el Xeneize, cada uno manifestó una opinión diferente respecto de la continuidad o no del delantero. Por un lado, el candidato oficialista Cristian Gribaudo es casi una garantía de que Tevez siga en Boca. Por el otro, José Beraldi no vería con malos ojos la continuidad del atacante, aunque bajo otros términos. Mientras que en el otro extremo se para Jorge Amor Ameal, quien no habló directamente sobre la situación contractual del Apache, pero sí manifestó su enojo respecto del activismo político en favor de Daniel Angelici que tuvo el exdelantero de Juventus. Así, de ganar Ameal, el futuro de Tevez quedaría en manos de Juan Román Riquelme, quien no tiene la mejor relación con el futbolista.

De todas maneras, más allá de que sea en Boca o no, Tevez quiere seguir jugando. Eso sí, pese al interés de Vélez, Carlitos avisó que en Argentina sólo juega en Boca, por lo que de prolongar su carrera, será en el Xeneize o en el exterior.