The Driver Era, el nuevo grupo de los ex R5, se presentará en junio de 2020 en la Argentina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

The Driver Era, el grupo formado por los hermanos Ross y Rocky Lynch -que antes tocaban música bajo el nombre de R5- anunciaron su primer concierto en la Argentina para el 25 de junio de 2020 en el Teatro Vorterix, donde presentarán este nuevo proyecto, en un concierto que se podrá ver por la plataforma Flow Music.



Los hermanos Lynch escriben, interpretan y producen todas sus canciones; su música estilísticamente impredecible interpreta una asociación romántica con una constante búsqueda del movimiento. La banda lanzó su álbum debut "X" en junio de este año.



En canciones como "A Kiss", "Forever Always", "Feel You Now" y "Low" muestran la musicalidad que Ross y Rocky han perfeccionado a lo largo de los años en su banda R5. Fue durante la última gira mundial de esa banda, donde los dos hermanos comenzaron a soñar con un nuevo proyecto, The Driver Era.



"Teníamos un montón de canciones que habíamos estado reuniendo por un tiempo", afirma Rocky Lynch. Aunque evitaron restringir su visión a cualquier sonido o estilo específico, el dúo estableció algunas intenciones firmes para la nueva banda: crear música sin limitaciones autoimpuestas y presionar siempre por la innovación musical.



Ross Lynch es conocido en el mundo de las acolescentes por su rol de Austin Moon en la exitosa serie juvenil de Disney Channel, "Austin & Ally" y la saga de filmes "Teen Beach Movie" para la misma productora. Desde 2018 interpreta a Harvey Kinkle en la serie de Netflix "El Mundo oculto de Sabrina", la bruja adolescente.



En el filme "Mi amigo Dahmer", Ross encarnó a la versión adolescente de Jeffrey Dahmer, el Carnicero de Milwaukee, fue un asesino serial estadounidense responsable de la muerte de 17 adultos y menores varones entre 1978 y 1991.



