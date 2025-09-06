Publicidad
Tiempo en San Juan para el sábado 6 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para mañana, sábado 6 de septiembre, una jornada fría por la mañana pero con un ascenso de la temperatura hacia la tarde.

San Juan se prepara para vivir un sábado con condiciones de tiempo estables, ideal para actividades al aire libre. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, este 6 de septiembre la jornada comenzará con una temperatura mínima de 4°C, lo que marcará un amanecer frío en gran parte de la provincia.

Durante la madrugada se espera cielo algo nublado, pero rápidamente las condiciones mejorarán, dando paso a un cielo totalmente despejado tanto en la mañana como en la tarde. La máxima alcanzará los 19°C en horas de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable tras un inicio de día fresco.

En cuanto al viento, se prevén brisas leves a moderadas, con velocidades entre 7 y 22 km/h, rotando del noroeste al sudeste a lo largo de la jornada. Por la noche, el cielo continuará despejado y la temperatura descenderá nuevamente hasta los 13°C.

Otro dato para destacar es la ausencia de precipitaciones: la probabilidad de lluvias será nula en toda la provincia, garantizando un fin de semana seco y soleado.

Con estas condiciones, San Juan tendrá un sábado propicio para paseos, deportes y actividades recreativas, aunque conviene salir abrigados en las primeras horas del día debido al marcado contraste térmico entre la mañana y la tarde.

