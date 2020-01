Tiene el alta médica hace tres años y no puede regresar a su casa porque no le ponen avión sanitario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una niña de siete años electrodependiente que se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires y tiene el alta médica hace tres años no pudo regresar a su lugar de origen, Rawson (Chubut), porque su obra social no pone a disposición un avión sanitario para el traslado, según denuncia su madre.



"En 2015 le dieron el alta, desde el hospital la mandaron a un hotel cerca de la clínica porque al principio necesitaba controles. Ella mejoró mucho desde entonces y todos los controles salieron bien", contó a Télam Jéssica Navarro, la madre de Nicole.



Y continuó: "A partir de ahí comenzó una odisea que todavía no termina para lograr el traslado. Al principio ni me respondían, me decían que llamara otro día, etc. Ahora, que el tema comenzó a hacerse más público, me ofrecen traslado en avión comercial o en ambulancia, pero son opciones que no me sirven".



Nicole nació con déficit congénito de proteína de surfactante por falta de neumonocitos tipo II, y a la hora ya se encontraba en una terapia intensiva con oxígeno en Trelew, a unos kilómetros de su ciudad de nacimiento.



“Me habían dicho que no iba a hacer nada, que no iba a caminar ni hablar. Sin embargo ella camina, y hace unos meses incluso logramos que se alimente por boca. Su única dependencia es a un respirador y a oxígeno”, describió.



En 2013, antes de viajar a Buenos Aires para un control, se enfermó con un broncoespamo severo lo que le complicó mucho su cuadro de salud.



“Cuando bajamos del avión sanitario fuimos derecho a terapia intensiva de la clínica. Allí estuvo casi dos años, muy delicada, hasta que comenzó a repuntar y en 2015 nos dieron el alta”, aseguró..



Nicole tiene dos hermanos: una de 8 y otro de 16. “Fueron años muy duros porque vi muy poco a mi otros hijos, a la más chica la traigo a Buenos Aires seguido, pero al mayor no puedo por su escuela; cuando pienso que hace dos años podríamos estar todos juntos me angustio mucho”, dijo Jéssica.



La familia pasó la última Navidad junta en Buenos Aires, en el hotel donde Nicole se encuentra.



“Cuando tuve que devolver a los chicos a Rawson, Nicole se quedó muy triste. Entonces dije basta y comencé a pedir ayuda y encontré mucho apoyo en mi provincia”, manifestó.



Desde entonces la obra social, Osecac, se comunicó con ella para preparar el traslado pero la oferta sigue siendo en avión comercial o en ambulancia.



“Yo averigüé y un avión comercial me dice que no puede llevar el equipamiento, por otro lado una ambulancia es un día de viaje y es un riesgo si llega a pasar algo en el camino”, afirmó.



Al cierre de la nota la obra social no había dado respuesta a la consulta de Télamsobre el caso.