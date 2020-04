Tivani: “Valoro más las cosas pequeñas, como compartir un almuerzo en familia”

El COVID-19 encontró al actual bicampeón sanjuanino de Ruta en una fase diferente en su vida ya que comenzó a convivir con su novia, Milagro Vera. Por ende su rutina familiar había cambiado y se estaba acoplando a una nueva manera de vivir en casa. A la cuarentena la toma con mucho cuidado. Está informado sobre la prevención y se comunica con amigos del ciclismo que dejó tras su paso en Europa, con el agregado de que Milagro es asmática, por ende es paciente de riesgo.

“Justo nos vinimos a vivir con Milagro y pasó todo esto de la cuarentena, cambiamos muchos hábitos. Nos cuidamos bastante, la higiene más que nada, si salgo a comprar llego directo a lavarme las manos y esas cosas que antes no teníamos en cuenta. Además, estos días te hacen valorar mucho las pequeñas cosas que podíamos compartir antes, como por ejemplo un almuerzo en familia”, comentó el joven deportista que agregó: “Con mi novia es complicado porque es paciente de riesgo, entonces soy yo el que sale hacer las compras para que ella no tenga contacto con nadie ni nada. Trato de ser cuidadoso en todo”

Cimo la mayoría de los deportistas de Alto Rendimiento, Nico está viviendo una situación particular. “Nunca me pasó estar tanto tiempo sin rodar, y menos estar encerrado de esta manera, pero la vamos llevando bien. Estoy haciendo actividad física, también un poco de rodillo como para no perder la costumbre pero siempre haciendo algo para no dejarme estar”.

Su paso por Europa le dio experiencia, lo hizo madurar en lo personal como ciclísticamente, pero sobre todo le dejó varios amigos. “Estoy en contacto con otros ciclistas, y me cuentan que la están pasando muy feo. Por ahí uno ve las noticias pero que te lo cuenten ellos es muy diferente y se ve que está muy complicada la cosa. Me dan consejos para que nos cuidemos y que no lo tomemos como chiste porque la verdad ellos la están pasando muy mal”.

Pensando en la finalización de la cuarentena, Nico tiene en claro sus objetivos. “Lo primero que tengo pensado hacer, aparte de pedalear, es poder juntarme con la familia, toda junta como estamos acostumbrados”.

Su mensaje a la sociedad es simple: “Que se cuiden y no lo tomen a chiste, Que sean higiénicos y se queden en casa. Tomen todas las precauciones y nos cuidemos entre todos”.