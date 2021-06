Tobías Martínez se metió dentro de los 10 mejores en los entrenamientos del viernes

Se completó en la jornada de hoy, las dos tandas de entrenamientos que marcó el inicio de la 9ª fecha del TC Mouras en el Autódromo de La Plata, donde Tobías Martínez giró en su Chevy, con algunas complicaciones que denotó el piloto sanjuanino, al reconocer que el auto no está en el mejor nivel.

En la primera tanda, al inicio de la actividad, Tobías marcó en su mejor vuelta 1:37,179 min. quedando a 1,692 seg de la punta y cayendo al puesto 18, mientras que en la segunda tanda, se pudo mejorar un poco las tendencias del auto, y el sanjuanino logró meterse entre los 10 mejores con un tiempo de 1:35,387 seg, quedando a 939 milésimas del cordobés Marcos Quijada (Dodge), que fue el dominador de ambas tandas de entrenamiento.

“Estuvimos complicados, tuvimos tendencias raras y estábamos ocupados en solucionarlo, así que no pudimos girar como queríamos”, comentó Tobías con respecto a la tanda 1 donde finalizó 18º. “En el segundo no pudimos cerrar una buena vuelta, tal vez pudimos mejorar algo, pero no lo logramos. Creo que no estamos en el mejor nivel, pero bueno, hay que trabajar para ver si podemos bajar un poco más”, aseguró en referencia a la segunda tanda y su puesto 10 en la general de entrenamientos de viernes.

El sanjuanino, con la Chevy de Las Toscas Racing, buscará, junto a su equipo, mejorar la perfomance del auto para la tercera tanda de entrenamientos de mañana sábado, programada para las 11:30 hs, y de cara a la clasificación, que con solo una tanda de 8 minutos y con Tobías integrando el 1º tercio, hay que buscar el mejor puesto de largada para las series del domingo. La clasificación para el sanjuanino largará a las 15:41 hs y con televisación en vivo a través de la TV Pública. El domingo las series largarán a las 10:10 y 10:35 hs, mientras que la final en vivo por TV Pública y a 16 vueltas largará a las 13:15 hs

El sanjuanino que encarará esta fecha en el trazado platense y con chicana, circuito que no es del agrado de Tobías, que prefiere el Mouras original, con la máxima aceleración en la recta principal, y donde en la fecha pasada, cosechó un 2º puesto.