¿Todo listo? Dricus Du Plessis asegura que podría pelear con Israel Adesanya en UFC 300

Si bien es posible que Dricus du Plessis no encabece UFC 300, sus últimas palabras han cautivado a los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas. El actual campeón de Peso Mediano de UFC dijo esta semana que la fecha para su primera defensa del título permanece indeterminada mientras continúa lidiando con los golpes y moretones sufridos en su victoria por decisión dividida sobre Sean Strickland en enero pasado en UFC 297. En diálogo con la radio sudafricana Jacaranda FM, no descartó verse con Israel Adesanya a continuación.

"No tengo idea cuándo será. Para mí, en este momento todavía estamos ocupados con algunos escaneos y viendo qué podemos hacer después de la pelea, algunas lesiones, si podemos pelear pronto, es una posibilidad y todo eso. Así que será genial terminarlo, será genial, pero tenemos que asegurarnos de que también se tenga en cuenta la longevidad de mi carrera. Hemos tenido un último año, año y medio, muy activo", expuso Du Plessis.

Luego, Dricus mencionó: "Creo que UFC 300 obviamente será un evento histórico. Creo que va a ser genial. Cada vez que tienes UFC 100 , UFC 200 y ahora 300, todos son eventos masivos y los PPV son una locura, es una gran expectación, y me encantaría ser parte de eso, pero no si va a suceder. significa que no voy a estar completamente recuperado. Defender mi título es mucho más importante para mí que estar en este importante evento. ¿Adesanya? Esa será probablemente la próxima pelea".

¿Qué viene para Dricus Du Plessis?

"El verdadero hito será UFC en África y, lo que es más importante, Sudáfrica. Ni siquiera puedo explicarles cuánto tiempo estaré dispuesto a esperar para que eso suceda y defender mi cinturón en casa. Esa es la historia. UFC 300 es sólo un número. No es tan masivo como UFC África. No me importaría si eso es lo que quiere UFC. Siempre digo que, como campeón, quieres darle a la gente la pelea que quieren ver. Para mí eso es lo importante", resaltó el campeón de Peso Mediano.

Para cerrar, Dricus Du Plessis dijo: "Quiero ser campeón del mundo, así que no quiero buscar peleas porque habrá una pelea más fácil. Si quieres ser el mejor del mundo, tienes que luchar contra quien sea el siguiente más duro de la división. Entonces, si UFC decide que quieren hacer a Strickland dos, estoy completamente feliz con eso. Si los fanáticos dicen que no, que esa es la pelea que quieren, hagámosla. Honestamente creo que la segunda pelea será mucho más fácil que la primera".