¡Todo listo! El mensaje de Anderson Silva antes de pelear con Jake Paul

Con 47 años de edad, Anderson Silva boxeará este sábado contra Jake Paul, en una gran velada. El excampeón de UFC se medirá contra el reconocido youtuber estadounidense. La contienda se llevará a cabo en ocho rounds, aunque tranquilamente podría terminar antes para cualquiera de los dos. Este 29 de octubre en Phoenix, Arizona, el GOAT de las MMA podría sorprender al mundo una vez más.

"No, no, definitivamente no (será mi última pelea). Hablé con mi entrenador de jiu-jitsu, Ramón Lemos, para pelear jiu-jitsu con kimono en Abu Dhabi, y tal vez este sea mi próximo desafío. No sé cuándo voy a parar. Sé que un día voy a parar. Pero no ahora. Intento desafiarme a mí mismo todos los días. Especialmente ahora que mis hijos han comenzado a pelear y yo los ayudo", le dijo Silva a TMZ Sports.

Publicidad

Además, Anderson agregó: "Tengo tanta suerte porque sigo haciendo algo especial. No se trata de demostrar nada a nadie. Se trata de un desafío para mí". Por otra parte, en una declaración que le hizo a Showtime, el brasileño expuso: "Después de ver los informes y la preocupación por mí, me gustaría aclarar dos cosas importantes. Uno , NUNCA fui noqueado en un combate. Hablé mal en esa entrevista como lo hago a veces cuando entrevisto en inglés y exageré la acción normal de ida y vuelta que ocurre en el combate".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Confianza de Anderson Silva

"Segundo, esta sesión de combate a la que me referí fue a principios de septiembre. La entrevista con MMA Weekly se realizó el 13 de septiembre y, por alguna razón, se publicó esta semana. Entonces, no fue reciente. Hablé con mi entrenador e incluso le dije: 'Entrenador, déjeme decirle algo, ¿por qué los muchachos me noquearon dos veces?'. Y el entrenador dijo: 'Tienes que prepararte para la guerra, y te preparas para la guerra'", aseveró el expeleador de UFC.

Para sentenciar, en otro mensaje que compartió en las redes sociales, el propio Anderson Silva mencionó: "Más importante aún, mi campo de entrenamiento ha sido excelente. Estoy en forma y listo para pelear y el único nocaut que debería preocupar a la gente es el que le daré a Jake Paul el sábado por la noche". Sin dudas, el excampeón de UFC está más que preparado para este nuevo desafío.