Todo listo para iniciar la construcción de dos barrios del IPV para adultos mayores

Las obras de dos barrios del programa Casa Activa que se construirán en San Juan con fondos de Nación están a punto de ser iniciadas. Se trata de dos complejos habitacionales que estarán destinados a adultos mayores de 60 años.

Según informó a DIARIO HUARPE la subdirectora del IPV, Daniela Cangialosi, hace unos días el director de la entidad estuvo en Buenos Aires y firmó el convenio que los habilita a dar comienzo a las obras.

“Ahora se van a firmar las actas y con este convenio ya se puede dar inicio a las obras, así que en breve comenzarán”, dijo Cangialosi.

Ese es el último paso que falta porque ya se hizo hasta la licitación de las empresas que se encargarán de la construcción: Bilbao y ASFA. El plazo de obra que tendrán es de entre 10 y 12 meses, varía ya que hay un tiempo establecido para las zonas comunes y otro para las viviendas.

Es que las casas serán todas de planta baja y conformarán todo un perímetro. Además, en el lugar habrá un patio interno grande, con huerta, pileta, parrilleros y espacios comunes para todos los que habiten ahí.

Los complejos serán dos y en cada uno habrá 32 viviendas: 20 monoambientes y 12 de una habitación. Estos últimos podrán ser habitados por dos adultos mayores que sean autosuficientes. Uno estará en Benavidez y Ruta Nacional 40, en Chimbas, y el otro en las inmediaciones de calle 6 y Vidart, en Pocito.

Una vez que comiencen las obras, desde el IPV se encargarán de la supervisión. Si bien, el dinero viene desde Nación, que se encargará de abonarles a las empresas, la entidad provincial interviene, ya que ellos pusieron a disposición los terrenos para que se construyan los complejos. Actualmente, están realizando la limpieza de los puntos en los que se emplazarán.

Quiénes los habitarán

Todavía no terminan de definirse los requisitos para determinar quiénes podrán habitar esas casas. No obstante, ya tienen en claro algunas de las condiciones que requerirán: mayores de 60 años, sin ningún beneficio del IPV y autosuficientes. Están pensados para personas que se jubilaron, no tienen donde vivir y no requieren de cuidados.

Con respecto a las personas que vivirán ahí, lo definirán en conjunto el IPV, PAMI y Desarrollo Humano, aunque aún no se define bien cómo intervendrá cada uno de los organismos.

Lo que sí está en claro es que se va a otorgar un comodato, es decir, un contrato por el cual se entregarán y podrán usarse sin destruirse y tendrán la obligación de restituirla. Esto ocurrirá cuando fallezcan o cuando dejen de ser autosuficientes. “No se puede vender, ni alquilar y no es hereditario”, aclaró Cangialosi.

Estos serán los primeros complejos habitacionales enmarcados en el programa “Casa Activa”. Una política pública de hábitat integral y vivienda colaborativa para quienes no puedan acceder a una solución habitacional definitiva o se encuentren imposibilitadas de acceder a un crédito hipotecario.

Cifra

245.000.000 se destinaron en el presupuesto oficial para cada uno de los complejos.

Dato

En Chimbas el complejo estará en Benavidez y Ruta 40.

En Pocito estará en las inmediaciones de calle 6 y Vidart.