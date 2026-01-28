Tofu de garbanzos: la solución proteica que no necesita hervor

Los garbanzos se destacan entre las legumbres por su alto contenido de proteínas, lo que los hace perfectos para diversas preparaciones. Flor Menichelli, nutricionista y docente de la UBA, propone a través de su cuenta @afloranutricion una alternativa denominada tofu de garbanzos. Respecto a su elaboración, la especialista destaca que "Lo mejor es que no es necesario hervirlos en esta receta".

Para obtener una fuente grande, se debe procesar en licuadora una taza de garbanzos crudos (remojados previamente durante 24 horas), dos tazas de agua y condimentos al gusto como sal, ajo en polvo, curry, pimentón ahumado o hierbas. El líquido obtenido se vuelca en una olla a fuego medio-bajo, agitándolo con cuchara hasta que esté bien espeso, para luego refrigerarlo de 2 a 3 horas en un molde aceitado.

Publicidad

Sobre la versatilidad del plato, las fuentes señalan que "Se llama así porque queda con una textura similar al tofu hecho de soja, se corta en porciones y podemos dorarlo en una plancha para tener unos bifecitos vegetales ricos y alimenticios, que con cualquier guarnición ya son una comida completa". Una vez listo, el producto puede conservarse en el freezer, grillarse tipo "bifecito o milanesa", o cortarse en cubos para saltear y añadir a ensaladas.