Revelaciones de Luis Ventura sobre la desaparición de Loly Antoniale

En un mano a mano con Ángel de Brito en Bondi Live, Luis Ventura repasó diversos temas de la farándula, incluyendo su histórica pelea con Jorge Rial, su experiencia laboral con Ricardo Fort y el enojo de Flor de la V.

En este contexto, el periodista abordó la desaparición mediática de Mariana "Loly" Antoniale, quien tras separarse de Rial en junio de 2015, abandonó sus lugares habituales y se mudó a Estados Unidos, instalándose definitivamente en Miami luego de un periodo inicial de descanso.

Respecto a los motivos por los cuales Antoniale se convirtió en un personaje misterioso que rechaza notas con medios argentinos, Ventura dio a entender que posee información privilegiada.

Ante las preguntas, respondió inicialmente con evasivas: "La verdad es que no lo sé", aunque luego admitió: "Lo sé pero no lo digo. Yo siempre la respeté". A pesar del hermetismo de la modelo, el periodista reveló haber recibido un mensaje de ella recientemente.

Este contacto sirvió para aclarar una versión sobre el despido de Ventura de Intrusos en 2014. Según relató, alguien le había sugerido que Loly presionó a su entonces pareja para que lo echaran como represalia por notas que no fueron de su agrado.

Al respecto, Ventura detalló: "Hace 10 años que no habla pero a mi me mandó un mensaje, creo que bueno. Yo tenía otra versión, alguien me dijo que mi cabeza había rodado por ella pero Loly me corrigió".

Sobre la veracidad de esa corrección y el alejamiento de la modelo, el periodista manifestó: "No sé si fue así. Ni quiero averiguarlo. Si tomó distancia, sabrá por qué". Para finalizar, Ventura justificó su discreción basándose en su vínculo histórico con ella: "Yo la conocí del día cero y siempre acompañé. A las parejas de mis hijos y de mis amigos las respeto".