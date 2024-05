Victoria Tolosa Paz cuestionó a Patricia Bullrich al aire de “Sábado tempranísimo” por Radio Mitre por asegurar que durante su gestión al frente del Ministerio de Desarrollo Social hubo irregularidades en el Potenciar Trabajo y en los comedores comunitarios.

“Se encontraron irregularidades en el Potenciar Trabajo y en un registro de comedores comunitarios. En el caso de Potenciar Trabajo, nosotros recién llegamos, iniciamos un proceso de auditorías que arrojó irregularidades en la nómina que pagaba el Ministerio y dimos de baja 110.000 planes producto de irregularidades en Potenciar Trabajo”, declaró la exministra del Ministerio de Desarrollo Social.

“La persona que recibía el plan, no estaba en conocimiento de este plan. Nunca pagué en los 14 meses que me tocó ser ministra sin una autorización judicial a quien todos los meses me reportaba y les informaba todos los avances que iba haciendo”, agregó.

Asimismo, Victoria Tolosa Paz sostuvo que “tienen que pagar los pecadores, no pueden pagar los justos por pecadores. Montan que todo es corrupción, que todo es un hecho delictivo, que todo es un plan sistemático para no ejecutar partidas presupuestarias de política alimentaria”

En ese sentido, apuntó contra la ministra de Seguridad: “Si hay delitos que paguen los que son responsables de extorsionar. Si Patricia Bullrich tiene pruebas que hay un plan, está muy bien que investigue y haga las denuncias, y que la Justicia avance”.

Victoria Tolosa Paz criticó a Sandra Pettovello

“Hay que ser dura con las irregularidades, pero no hay que olvidarse que una ministra de Capital Humano, tiene la enorme responsabilidad de llevar la política alimentaria, laboral, cultural y educativa. No permitamos que se confundan los roles”, expresó la exministra del Ministerio de Desarrollo Social.

“Si generas una gran cortina de humo, tenes piedra libre para ajustar y pagan justos por pecadores”, agregó.

Los detalles de la denuncia por comedores fantasma

La cartera a cargo de Sandra Pettovello detectó que muchos de los comedores en cuestión, que recibieron alimentos nunca funcionaron o que habían dejado de hacerlo años atrás.

La Fiscalía, en tanto, apunta a investigar la participación de “todos los responsables” entre 2020 y 2023 en línea con la sospecha de falta de controles en la repartición de alimentos. El Ministerio de Capital Humano, era de entre 12 a 14 toneladas de alimento por mes.

La auditoría para establecer cómo funcionaba abarca a unos 2.600 comedores de los más de 4 mil registrados en todo el país. Según la reglamentación, los comedores tildado de fantasma deben ser revalidados cada dos años, una situación que no habría ocurrido previamente.

Por su parte, la principal hipótesis que analiza la Justicia es que los recursos que recibían estos comedores “fantasma” se utilizaban como herramienta de extorsión, motivo que coincide con otra causa que investiga a líderes piqueteros.