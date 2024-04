Patricia Bullrich reveló cuánto cobra como ministra y criticó el paro de las universidades públicas

Patricia Bullrich habló en conferencia de prensa, reveló cuánto gana como ministra y cuestionó el paro de las universidades públicas. La titular de la cartera de Seguridad habló sobre la manifestación de este martes y criticó el pedido de más presupuesto.

Según Patricia Bullrich, la movilización en pedido de más aumento para las universidades públicas está orquestada por “una universidad pública de una burocracia extrema, donde muchos hacen de la universidad un ‘kiosco’ para ellos”.

Y expresó contundente: “Las universidades argentinas tienen que sacudirse. Tenemos que meternos más en los problemas de la realidad”.

“Durante mi campaña, estuve con universidades que vienen de la línea progresista y están sacudiéndose, pensando estas cosas. Entonces, así como hay que sacudir a la Argentina, que se llenaba los bolsillos mientras los argentinos no tenían nada, todas las instituciones tienen que hacer lo mismo, sacar el sistema burocrático”, insistió.

Luego de que los senadores se aumentaran el sueldo a mano alzada días atrás en el Congreso, Patricia Bullrich reveló cuánto gana como ministra.

“Yo soy ministra y no gano $2 .000.000. No sé de dónde lo sacó, de dónde está mirando los sueldos”, dijo sobre los dichos de Martín Lousteau. “Este mes nos descontaron el aumento que se había dado mal y el sueldo fue de $900.000. No estamos ganando más que un senador, es mentira”, aseguró.