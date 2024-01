El sector tomatero comenzó con la cosecha 2024 de la producción de tomate para industria. Un 40% de esta cosecha tiene lugar durante enero, el otro 40% en febrero y el restante en los meses de marzo y abril, donde se cosechan los tomates tardíos. Esta actividad económica es de gran relevancia en la provincia, ya que San Juan es líder nacional de producción de tomate para industria. En este sentido, desde el sector estiman que habrá una buena cosecha.

El ingeniero Agrónomo Agustín Recabarren, referente del sector y asesor de tomate para industria, dialogó con DIARIO HUARPE y explicó que “a diferencia de otros años, no hubo grandes contratiempos con el clima, eso es importante, no hemos tenido granizo ni lluvias que hayan complicado cosechas”.

Si bien estiman una cosecha estable, los tomateros tuvieron que afrontar una serie de contratiempos: “Los cultivos llegaron bien y si hay que hablar de la temporada, del crecimiento de cultivo, fue una temporada compleja por problemas de vientos. Ha habido muchos vientos Zonda y Sur, más de la media y lo económico también impactó en el cultivo. Los insumos están atados al precio del dólar. El costo de producción se fue muy alto debido al costo del combustible, el riego, los fertilizantes, agroquímicos en general y la energía. Ha sido un año en que los costos se han elevado muchísimo”.

Pese a la situación económica, este cultivo tiene una ventaja. Se lo puede llamar como cultivo “estable” por parte de la industria, porque hay contratación previa y esta se realiza en dólar oficial.

“Con el aumento del dólar oficial nos pudimos acomodar un poco a la situación real” agregó el asesor.

Números

Este sector lleva 10 años de continuo crecimiento de la superficie implanta. Los cultivos cuentan con un 100% de utilización de riego presurizado. En cuanto a la cosecha, un 70% de esta se realiza de forma mecanizada.

Virus rugoso del tomate

El virus rugoso del tomate es una nueva virosis detectada por primera vez en Israel en el año 2014. Principalmente, daña cultivos de tomate y pimiento.

Se caracteriza por provocar síntomas como manchas marrones en los frutos, deformaciones, pérdida de calidad y reducción en la producción. Además, su rápida propagación a través de semillas, plantas infectadas y utensilios de trabajo representa un desafío para los productores, quienes deben implementar medidas de control y prevención eficaces.

En nuestro país, el Laboratorio oficial del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó durante el mes de julio la detección del virus rugoso del tomate en muestras oficiales tomadas en las localidades de La Plata y en Mar del Plata de la provincia de Buenos Aires y en la localidad de Lavalle, de la Provincia de Corrientes. Posteriormente, en octubre se detectó en la provincia de Salta.

Sin embargo, en San Juan, este virus no ha sido detectado, pese a esto los productores se muestran cautelosos. “La realidad es que al no haber detección local estamos tranquilos. Como asesor de tomate de industria, acá no hay sintomatología del virus. A nivel mundial, este virus ha sido confirmado en tomate para mercado, no en tomate para industria. Hoy no hay pérdidas, pero puede ser un problema gravísimo si no se trata”, finalizó Recabarren.