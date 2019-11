Tonelli: "Sería una picardía que empecemos a dividirnos"

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Pablo Tonelli (PRO), dijo hoy que el interbloque de diputados y senadores de Juntos por el Cambio "debe mantenerse unido" y puso de relieve la importancia de "no generar divisiones", al advertir que "sería una picardía" que empezaran a fragmentarse después del 10 de diciembre.



En ese marco, Tonelli remarcó que en la reunión de gabinete ampliado de ayer, encabezada por el presidente Mauricio Macri y de la que participaron dirigentes de Juntos por el Cambio, se destacó la "necesidad y conveniencia de mantener el interbloque unido y trabajar junto a los tres partidos que conforman la alianza y no generar divisiones internas".



"Yo voy a trabajar en ese sentido", dijo y sostuvo: "Sería una picardía que empecemos a dividirnos".



Ante una consulta sobre el futuro de Macri en el espacio después del 10 de diciembre, el diputado del PRO afirmó en declaraciones a FM La Patriada que el Presidente "tampoco planteó que su rol iba a ser el de líder de la oposición, sí planteó que va a seguir en política representando a quiénes lo votaron pero no planteó que tiene que ser él quien conduzca".



En torno a la relación con el radicalismo, Tonelli señaló que la alianza con la UCR "es vital" para Juntos por el Cambio y se pronunció a favor de conformar "una suerte de mesa, en la que haya una conducción plural" de ese espacio con integrantes de todos los partidos que conforman la alianza después del 10 de diciembre.



Respecto al rol que tendrá el espacio con el gobierno de Alberto Fernández, Tonelli aseguró que Juntos por el Cambio intentará hacer "una oposición constructiva" y señaló: "No vamos a poner palos en la rueda".