Estos días de mucha lluvia en el territorio provincial son la peor pesadilla para las mujeres que tienen cabello con tendencia a encresparse. De por sí salir en medio de este clima a trabajar o a hacer trámites ya es todo un reto, y en el caso de las mujeres se suma tener que lidiar con una melena indomable.

Para que esto no sea un problema, DIARIO HUARPE recopiló algunos consejos que pueden ser de mucha ayuda para quienes deseen controlar el frizz del cabello en días lluviosos. “Por lo general el frizz se presenta más en los pelos con rulos, pero algún tip recomendable es secar el pelo en casa y no en el exterior”, aseguró Esteban Estrada, un estilista de la provincia.

De igual modo, recomendó usar crema para peinar el cabello que sea anti-frizz. “Soy de la idea que con esos simples consejos se puede controlar el cabello en días húmedos como hoy”, agregó.

Cabe destacar que es muy importante hidratar bien el cabello porque el pelo seco es más propenso a encresparse con la humedad. Esto se debe a que cuando el cabello está deshidratado, las cutículas porosas se llenan a causa del clima frío, haciendo que la melena luzca más abultada y opaca de la cuenta. ¿Cómo se puede hidratar? Con mascarillas después del lavado o productos que no necesiten ser retirados como los leave in. En este caso se recomienda aplicar de media melena a puntas para evitar el exceso de grasa en las raíces.

Al mismo tiempo hay que evitar tocar el pelo. En días lluviosos es común tocar el cabello más de la cuenta para tratar de mantenerlo en su lugar; sin embargo, esto solo hace que su aspecto empeore. Cuando uno toca su cabello, se le traspasa el sudor, calor y contaminantes de las manos, que, mezclado con el frío de la temperatura, solo aumenta la electricidad estática y hace que se esponje más.

Otro tip mencionado por especialistas sanjuaninos es no salir después de secar el cabello. ¿Te ha pasado que, si el clima está frío, al salir justo después de secar tu cabello, este se encrespa? Es muy normal en melenas con tendencia a frizz, por lo que lo mejor es esperar unos minutos hasta que los productos hidratantes que utilizaste se absorban bien antes de salir. Por eso, si te hiciste un cambio de look en un salón estilista, lo recomendable es recogerlo hasta llegar a casa.

Recoger el pelo en lugar de dejarlo suelto. Lo ideal es no llevar el cabello totalmente suelto cuando está lloviendo, ya que con la brisa las probabilidades de que se esponje o moje son más altas. En ese sentido, los estilistas mencionaron que no es necesario hacerse una cola o moño si no está entre tus preferencias, porque se puede jugar con peinados trenzados o medias colas.

Finalmente, para aquellas personas que tienen el pelo rizado, lo recomendable es dejarlo al natural, o secarlo en forma de rizos con el cepillo en lugar de lacio. “Cuando el cabello está rizado, el encrespamiento se disimula mucho más”, cerró Estrada.