Tottenham cortó la racha de Wolverhampton y se metió en la quinta posición

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Tottenham, con el arquero argentino Paulo Gazzaniga como titular, venció hoy por 2-1, como visitante, a Wolverhampton, que llevaba once partidos invicto, y se metió en la quinta posición de la liga Premier inglesa.



El brasileño Lucas Moura (8m. PT) y Jan Vertonghen, en el primer minuto de descuento, marcaron los goles para el equipo dirigido por el portugués José Mourinho, quien dispuso la presencia del arquero Gazzaniga desde el comienzo y el ingreso de Juan Foyth (ex Estudiantes de La Plata) sobre el final del partido válido por la decimoséptima.



El rosarino Giovani Lo Celso se quedó en el banco de suplentes de los "Spurs", que cortaron la racha de once partidos invicto de Wolverhampton y treparon a la quinta posición de la tabla de posiciones que lidera Liverpool.



Por otro lado, Manchester United empató 1-1 con Everton, como local, y desperdició la oportunidad de quedar en el puesto que ahora se adueñó Tottenham.



El último partido de la jornada registró el triunfo por goleada de Manchester City ante Arsenal por 3 a 0 en Londres que le permite mantenerse en los primeros puestos del torneo.



El belga Kevin De Bruyne, en dos ocasiones, y Raheem Sterling marcaron para el equipo del catalán Josep Guardiola que tuvo al defensor Nicolás Otamendi como titular.



La fecha se cerrará mañana desde las 16.45 con Crystal Palace ante Brighton.







-Posiciones-



Liverpool 49 puntos; Leicester 39; Manchester City 35; Chelsea 29; Tottenham 26; Manchester United y Sheffield 25; Wolverhampton 24; Arsenal, Crystal Palace y Newcastle 22; Burnley 21; Brighton And Hove y West Ham 19; Everton 18; Aston Villa y Southampton 15; Norwich 12; Watford 9.