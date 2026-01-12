Trabajan en el Parque El Leoncito tras los destrozos causados por el temporal

El inicio de este año trajo consigo desafíos operativos para el Parque Nacional El Leoncito debido a una nueva crecida del arroyo local. El incremento del caudal, producto de las precipitaciones registradas en la zona, obligó a suspender las actividades turísticas temporalmente.

Actualmente, el personal del Parque se encuentra abocado a tareas de mantenimiento fundamentales para rehabilitar nuevamente el acceso principal. Estos trabajos de recuperación se centran en los diversos senderos que resultaron dañados por el avance del agua y los sedimentos.

Se ha dispuesto que el Parque reabrirá sus puertas al público general únicamente una vez que finalicen por completo las tareas de mantenimiento y restauración de la seguridad en el terreno. La fecha efectiva de reapertura será informada oportunamente a la comunidad a través de los distintos canales oficiales de comunicación.