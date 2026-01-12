Provinciales > Puesta en marcha
Trabajan en el Parque El Leoncito tras los destrozos causados por el temporal
POR REDACCIÓN
El inicio de este año trajo consigo desafíos operativos para el Parque Nacional El Leoncito debido a una nueva crecida del arroyo local. El incremento del caudal, producto de las precipitaciones registradas en la zona, obligó a suspender las actividades turísticas temporalmente.
Actualmente, el personal del Parque se encuentra abocado a tareas de mantenimiento fundamentales para rehabilitar nuevamente el acceso principal. Estos trabajos de recuperación se centran en los diversos senderos que resultaron dañados por el avance del agua y los sedimentos.
Se ha dispuesto que el Parque reabrirá sus puertas al público general únicamente una vez que finalicen por completo las tareas de mantenimiento y restauración de la seguridad en el terreno. La fecha efectiva de reapertura será informada oportunamente a la comunidad a través de los distintos canales oficiales de comunicación.