Tragedia en la Ruta 270: Murió un joven motociclista tras un choque en Caucete

Un fatal accidente ocurrido la noche de este lunes en el departamento de Caucete terminó con la vida de un joven motociclista. El siniestro, que involucró a una camioneta y una moto en la Ruta 270, también dejó a un adolescente herido y a un conductor demorado.

El hecho se registró cerca de las 22:00 horas, a la altura del Barrio Nikizanga. Según los primeros reportes, por causas que son investigadas, una camioneta Ford EcoSport embistió a una moto en la que viajaban dos jóvenes. La violencia del choque fue evidente en el estado de los vehículos, con la parte delantera de la camioneta severamente dañada y la motocicleta destrozada en el lugar.

El conductor de la moto, identificado como Enzo Maravilla, de 19 años, fue asistido en el sitio y trasladado en Código Rojo al Hospital Rawson. Sin embargo, sus heridas fueron mortales y falleció horas después. Su acompañante, un joven de 18 años, sufrió heridas de diversa consideración y permanece bajo atención médica.

El conductor de la Ford EcoSport, un hombre de 67 años que resultó ileso, fue demorado preventivamente por la policía. Su situación legal quedará sujeta al resultado de la investigación en curso.

Las autoridades trabajan para determinar las causas exactas del trágico suceso. Se analizarán todos los factores, incluyendo las condiciones de la ruta y el comportamiento de los conductores.